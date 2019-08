SÅRBARE: Polske jordbærplukkere og andre utenlandske sesongarbeidere i Norge er mer utsatt for brudd på lovbestemmelser om minstelønn, mener Arbeidstilsynet. Foto: NTB scanpix

Annethvert tilsyn i landbruket: Arbeiderne får ikke minstelønn

Annethvert tilsyn avslørte at ansatte i landbruket ikke får utbetalt minstelønnen de har krav på.

Minstelønnsbestemmelsen var brutt i 8 av 17 tilsyn som har vært gjennomført av sentrene for arbeidsmiljøkriminalitet i 2018 og så langt i 2019.

Dette viser en oversikt som Arbeidstilsynet har utarbeidet for VG.

Minstelønnen for ferie- og innhøstingshjelp over 18 år som er ansatt inntil 12 uker, er 123,15 kroner. Det var det som sto i kontrakten til Julia Galczynska (19).

Den polske bærplukkeren hevder at hun i stedet fikk akkordlønn, ni kroner per kilo eller fem kroner per kurv, på gårdene i Vik i Sogn og Fjordane.

les også Julia (19): – Han ba oss pugge innholdet i arbeidsavtalen

LOVBRUDD: Brudd på bestemmelser om minstelønn, arbeidsavtaler og ulovlig innkvartering er avdekket under tilsyn med forholdene for utenlandske sesongarbeidere i landbruket på Østlandet i sommer. Foto: Arbeidstilsynet

Den polske statsborgeren som ansatte de rundt 40 sesongarbeiderne fra sitt hjemland og formidlet arbeidskraften i Norge, er siktet for menneskehandel.

A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom politiet, arbeidstilsynet, NAV og skatteetaten, har gjennomført 78 tilsyn i land- og skogbruk i 2018 og 2019:

Boforholdene ble kontrollert i 15 tilsyn. I 14 av dem (93 %) ble innkvarteringen ansett som uforsvarlig og et brudd på bestemmelsene.

Om ansatte hadde skriftlig arbeidsavtale , ble kontrollert i 42 tilsyn. I åtte av dem (19 %) var det absolutte kravet om avtale brutt.

Om arbeidsavtalene var i tråd med lovens minimumskrav, ble kontrollert i 21 tilsyn. I 11 av dem (52 %) var ikke avtalene det.

Om ansatte fikk lønnsslipp , ble kontrollert i 25 tilsyn. I ni av dem (36 %) hadde de ikke mottatt oversikt over lønn, trekk og feriepenger.

Om arbeidsgiver hadde fortløpende oversikt over hvor mye den enkelte jobber, ble kontrollert i 38 tilsyn. I 14 av dem (37 %) hadde de ikke det.

FAKTA: Sesongarbeideres rettigheter 123,15 kroner per time er minstelønnen for ferie- og innhøstingshjelp over 18 år, som er ansatt inntil 12 uker, ifølge Arbeidstilsynet

Det gir en månedslønn på ca. 20 000 kroner.

Minstelønnen øker til 128,65 kroner timen, om de jobber mellom 12 og 24 uker.

Minstelønnen er innført for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 prosent av timesatsen, for arbeid ut over normalarbeidsdagen på ni timer.

Alle arbeidstagere skal ha skriftlig arbeidsavtale.

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering, skal arbeidstageren som hovedregel ha eget soverom med vindu som kan åpnes, oppholdsrom og tilgang til bad og toalett, vaskerom og kjøkken. Vis mer

– Sårbar gruppe utsatt for lovbrudd

Arbeidstilsynets statistikk gir ikke mulighet til å spesifisere tilsyn og overtredelser mot utenlandske sesongarbeidere.

– Utenlandske arbeidstagere er mer sårbare og mer utsatt for lovbrudd som gjelder arbeidsavtaler, minstelønnsbestemmelser og krav til innkvartering, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Når de 78 tilsynene oppsummeres, viser det seg at andelen lovbrudd er 48 prosent. Den vanligste reaksjonen mot arbeidsgiver er vedtak om pålegg.

A-krimsentrene understreker at de går målrettet dit de har velbegrunnet mistanke om alvorlige brudd. Resultatene er ikke representative for landbruket som helhet.

Publisert: 21.08.19 kl. 18:45

