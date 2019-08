31 ungdommer i bussdrama – endte godt

En buss med ungdomsskoleelever kjørte av veien og hang delvis utfor veibanen på Juveliveien i Buskerud.

– Det har gått bra, det er ikke meldt om skadede, oppsummerer operasjonsleder Tore Grindem ved politiet i Sør-Øst.

Det var tidligere fredag ettermiddag at meldingene kom om en turistbuss med 31 passasjerer som hadde kjørt av veien, og bussen hang delvis utfor veibanen på Juveliveien i Buskerud. I bussen befant det seg 31 ungdommer og lærere på vei til klassetur.

– Bussen henger veldig kinkig til, og vi er redd for at den skal falle utfor en li, sa operasjonsleder, Tore Grindem som også kunne opplyse om at det er svært bratt der bussen henger. VG snakket med ham tidligere fredag ettermiddag.

Politiet meldte at bussen var midlertidig sikret – og at det ble jobbet med å sikre den ytterligere før passasjerene kunne evakueres.

Men alt endte altså godt, og ungdommene er ute av bussen.

– Flere er skeptiske til å kjøre buss igjen, sier Grindem.

– Ungdommene blir ivaretatt av helse i Flesberg kommune. Nå i ettermiddag blir det en samling på Lampeland hotell, dit skal foreldrene komme.

Bussen er foreløpig ikke reddet opp, men det er ingen trafikale utfordringer på stedet.

Publisert: 23.08.19 kl. 16:40