Støre om Sp: Gode på frustrasjon, men svake på løsninger

MOSJØEN (VG) På valgkamp-turne i Nordland flørter Ap-leder Jonas Gahr Støre flørter med ideen om Nord-Norgebanen. Og han kritiserer regjeringen for sentralisering på valgkampturné sør i Nordland, hvor Senterpartiet ligger an til å bli større enn Ap i kommunevalget.

Men Støre sier at han tross alt er glad for at velgerne ikke går til høyresiden, men til samarbeidspartiet Sp.

Så har han en hilsen til hovedutfordreren:

– Sp skal ha anerkjennelse for at de setter ord på frustrasjonen folk føler, men jeg vil påstå at de er svake på løsninger. Vi i Ap bestreber oss på løsninger. Det er det som teller, sier han til VG.

Lider under ansvarlighet

Dagens tema er sentralisering, ikke ulikt Sps hovedbudskap.

Men to Ap-veteraner på torget i Mo i Rana, Øyvind Hirsti (88) og Torleif Rødsjø (92) frykter at Støres kritikk av sentralisering likevel ikke holder til å vinne nordnorske velgere tilbake:

– Ap lider under sin egen ansvarlighet og alle kompromissene, sier Hirsti, Rana Blad’s tidligere redaktør som har vært Ap-medlem siden 1947. Hirsti mener at andre partier slipper billigere unna med lettvint kritikk, og at det rammer Ap:

– Det et tankekors med å være ansvarlig. Men hvis vi ikke er ansvarlig så er vi ikke lenger Arbeiderpartiet, svarer Støre.

FORMANING: I gågaten i Mo i Rana lytter Jonas Gahr Støre til Øyvind Hirsti (87), medlem i Ap siden 1947, til venstre, og Torleif Rødsjø (92) medlem siden 1945. Foto: Helge Mikalsen, VG

Spiller jernbane-kortet

I møte med partifolk i nord, gir Støre nå tung verbal støtte til mange nordlendingers hete drøm om jernbane helt til Tromsø.

– Ja, vi er mer positive og mer åpne for denne banen nå. Men det er ikke bare å knipse. Den må utredes skikkelig, sier han.

– Ap har landsmøteuttalelser gjennom flere tiår med positiv omtale av Nord-Norgebanen, men uten en meter ny toglinje. Hvorfor tar du opp saken nå?

– Fordi vi har et skyhøyt antall vogntog som kjører på kryss og tvers i Nord-Norge med fisk, og med industriprodukter på vei til markedene. Transportbehovene er i endring og så er det hensynet til klima, sier Støre.

– Er du ikke redd for å skape falske forhåpninger?

– Jeg må ta hensyn til min generasjon, og nå i 2019 ser vi at det er uløste oppgaver som er vedtatt men ikke påbegynt. Det gjelder stamveier og havner. Men i 2021 i Nasjonal transportplan må vi vurdere på nytt hva vi trenger av infrastruktur for fremtiden, sier Ap-lederen.

Overkjørt

I appellen han holdt i Mo i Rana tirsdag. sa Støre at folk i Nord-Norge har grunn til å føle seg oversett, overhørt, og til tider overkjørt av den blå-blå-grønne regjeringen.

– Merker du at du snakker til forveksling likt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, når du kritiserer sentralisering?

– Det er jeg ikke enig i. Vi har helt siden 2014 blant annet stemt imot skatteordninger som favoriserer sentrale strøk, og vi har kritisert regjeringen for den trange kommuneøkonomien, sier Støre.

Zipline-Støre

Ap-lederen stoppet kort i Mosjøen tirsdag ettermiddag for å klyve opp og deretter seile over Vefsna i byens 700 meter lange zipline.

– Politikk er ikke kjedelig, var hans siste ord før han kastet seg ut på linen.











