Sentrale Frp-kilder: Bompengeskisse klar

– Det har foreligget en skisse til bompengeløsning i regjeringen siden forrige helg, sier en sentral kilde i Frp.

Partiet samles til landsstyremøte søndag klokken 13. Da skal partiledelsen redegjøre for bompengeforhandlingene med de tre andre regjeringspartiene.

Utålmodigheten er stor i Frp og det er knyttet stor spenning til om redegjørelsen greier å dempe frustrasjonen, som gjør at de klarer å hindre forslag om at partiet skal gå ut av regjering. Møtet starter klokken 13.

– Dette blir spennende og kanskje avgjørende, sa Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde da han kom syklende til møtet. Han har tidligere sagt at han vil ha gjennomslag i regjeringen og at partiet uten gjennomslag like gjerne kan stå utenfor regjeringen.

– Ledelsen vet hvor viktig bompengesaken er for FrP. Jeg er sikker på at det som presenteres blir veldig bra, sa Himanshu Gulati, tidligere statssekretær både for Statsminister Erna Solberg og i justisdepartementet, da han gikk inn på skjebnemøtet.

FrPs 2.nestleder Terje Søviknes benektet på vei inn til møtet at det er uro i partiet.

– Nei, det er det ikke. Vi er klare til valgkamp for alle FrPs gode saker, sa den tidligere olje- og energiministeren og la til at han alltid er optimist.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim, partiets innvandringspolitiske talsmann, sa han hadde store forventninger da han gikk inn til partikollegaene.

– Skisse en uke

VG har vært i kontakt med flere sentrale aktører i Frp, som forteller om frustrasjon over at det er Frp som synes å ha et problem i dragkampen om bompengeforhandlingene - som i stor grad har foregått mellom Frp og Venstre.

– Det har i realiteten foreligget en skisse til løsning siden før partilederdebatten i Arendal mandag. Det var den skissen som fikk statsminister Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Frp-leder Siv Jensen til å uttale seg likt i denne saken, under debatten, sier en sentral Frp-kilde.

– Hvordan ser skissen ut?

– Det kan jeg ikke gå inn på.

– Er Venstre enige i skissen?

– Nei, vi opplever at de ikke er oppe i båten.

– Betyr en skisse en fullt ferdig forhandlet løsning?

– Nei, det er en skisse hvor hovedpunktene/substansen er på plass, men hvor det har gjenstått formulerings-diskusjoner. Det har foregått tekstomarbeiding siste uken, men ingen endringer av substansen. Vi opplever at vi har KrF og Høyre med oss.

– Så det du sier, er at det er Venstre som har et problem, ikke Frp?

– Ja, det har den siste uken fremstått som det er Frp som sliter. Vi opplever at det er Venstre som har problemer, ikke vi, sier en sentral Frp-kilde.

Det overordnede

Vedkommende sier at det overordnede for Frp, er at bompengetrykket går ned, også i byene.

Frps landsstyre fremmet følgende krav til sin egen ledelse, før bompenge-forhandlingene begynte i regjeringen:

1. Stopp i nye bypakker

2. Kutte kostnadene i eksisterende bypakker

3. Fortsette slettingen av bompengegjeld

4. Være tydelige på at de er imot veiprising

5. Endre nullvekstmålet for biltrafikk i byer

6. Når staten bidrar med penger til byområdene, må det stilles strengere krav til egenandeler fra lokale myndigheter.

Frp-kilder sier at Venstre har spesielt store problemer med å kutte kostnader i eksisterende bypakker, endre nullvekstmålet i byene og å innføre egenandel for lokale myndigheter.

Avviser å gi noe som kan svekke klimaet

Venstre valgte søndag å la statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, gi kommentar til denne saken.

– Jeg kommenterer ikke pågående prosesser i regjeringen. Anonyme kilder imponerer meg sjelden, og innbyr i alle fall ikke til et godt diskusjonsklima, sier han.

– I en regjering er man ikke enige før alle er enige. Slik vi for eksempel ble enige om en regjeringsplattform for et halvt år siden, der Frp var strålende fornøyd med sine gjennomslag i nettopp bompengepolitikken.

Han legger til:

– Venstre kan selvsagt diskutere nivået på bompenger. Det er et praktisk spørsmål. Det vi ikke kan vike på, og som vi har vært klare på hele veien, er regjeringens ambisjoner for renere byluft, lavere klimgassutslipp og styrking av kollektivtrafikken. Politiske initiativer som undergraver disse målene, vil vi avvise, sier han.

Kommunikasjonssjef, statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor, sier de «ikke har løpende kommentarer til saker og spekulasjoner i pressen».

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker ikke å kommentere saken.

