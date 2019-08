KUNST: En 11,5 meter høy sædcelle-spire skal etter planen reises opp i Stange kommune neste år. Illustrasjon: Linda Bakke

Får verdens største sædcelle

Ikke bare har vi verdens største elg – nå kan også verdens største sædcelle bli norsk.

Stange kommune er ikke bare den største jordbrukskommunen i hele Hedmark. Neste år kan innbyggerne også sole seg i glansen av det som etter all sannsynlighet vil bli verdens største sædcelle-spire: en 11,5 meter høy skulptur i høypolert stål.

Det var Stangeavisa som først omtalte saken.

Ble møtt med begeistring

Dersom alt går etter planen vil den nye skulpturen bli reist langs E6 ved Uthuskrysset i Stange i løpet av det kommende året, ifølge avisen.

Det er kunstner Linda Bakke, som selv bor i Stange, som står bak kunstverket.

– Stange er jo en av de mest fruktbare kommunene i hele landet. Det er mye jordbruk her, og i tillegg er det flere bedrifter her som driver med sæd. Derfor fikk jeg en idé om å lage en skulptur som var en blanding av en sædcelle og et spirende korn, de er jo veldig like i formen, sier Bakke til VG.

Koster 800.000 kroner

Ifølge Stangeavisa har skulpturen en prislapp på 800.000 kroner. Flere bedrifter i Stange har bidratt med til sammen 168.000 kroner til prosjektet, og hele formannskapet i kommunen ble enig om å dekke resten.

– Vi snakker om et utrolig bra kunstverk som vil sette Stange på kartet, sier Aasa Gjestvang (Sp) til avisen.

Bakke forteller at hun nå har gjort klar skulpturen i 3D, og at den er klar til å produseres. Det gjenstår kun et par formaliteter:

– Den skal opp i kommunestyret først, også må det skrives kontrakt. Det må også godkjennes fra Vegvesenet. Men fra min side vil det ta fem måneder fra jeg får klarsignal og til den er her.

Ikke første «verdensrekord»

Dette er ikke første gang Bakke står bak en storskulptur. Hun er også kvinnen bak den velkjente Storelgen i Østerdalen.

Det oppsto en norsk-kanadisk elgstrid tidligere i år, da innbyggerne i Moose Jaw i Canada oppdaget at elgen i Stor-Elvdal var 31 centimeter høyere enn deres Mac the Moose.

Bakke synes det hele er morsomt.

– Det gir jo veldig mye oppmerksomhet. Jeg prøvde nå å søke på hva som fantes av sædcelleskulpturer der ute, men jeg fant ikke noe tydelig svar på hva som var verdens største, så jeg kan ikke si med 100 prosent sikkerhet at det blir denne. Men jeg tror det.

22.08.19

