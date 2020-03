KRISEPAKKE: Statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar

Reagerer på student-krisepakke: - Som å gi arbeidsledige et kredittkort

Regjeringens krisepakke for studenter er klar, men får en lunken mottakelse blant organisasjoner og studenter VG har snakket med.

Dette var hovedpunktene i krisepakken statsråd for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), la frem i dag.

15. april vil alle studenter få utbetalt stipendiet for resten av vårsemesteret. For mai, april og juni utgjør dette 27.550 kroner.

Lånekassen vil åpne for et tilleggslån på inntil 26.000 for alle studenter. Søknadsfristen for dette vil være 15. april, og pengene vil være raskt på konto for de som får dette invilget.

REAGERER: Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: PRIVAT

– Det blir på en måte som å gi arbeidsledige et kredittkort.

Det sier utdanninspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. Han er «veldig skuffet» over regjeringens krisepakke.

– Vi mener at et stipend hadde vært en bedre løsning for dette, men regjeringen har gjort et bevisst valg om å gi studenter mer lån og gjeld.

STUDENT: Ida Andersen (23). Foto: STEFFEN TOMT

– Forflytter problemet

Ida Andersen (23) studerer politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun ble nylig permittert fra sin deltidsjobb og skrev en kronikk i Aftenposten der hun beskrev sin situasjon.

«Jeg får fra og med i dag kun 8200 kroner i måneden. Husleien er på 8000 kroner. Jeg har fullstendig panikk. Hva skal jeg gjøre nå?» skrev hun.

Når VG spør om hennes reaksjon på krisepakken, sier hun:

– Det løser problemet vi står oppe i akkurat nå, men første tanke var at det også forflytter problemet videre til de kommende månedene.

Hun legger til:

– Vi har jo for eksempel samme husleie uansett. Så disse pengene må jo settes av for de kommende månedene, så det er jo ikke noe mer penger det er snakk om, bare at man får alt for resten av semesteret nå. Vi får ikke noe mer penger totalt, med mindre vi tar opp lån, som er bedre enn ingenting, men vi pådrar oss jo bare mer gjeld.

– Vi er også arbeidstakere som andre, bare at vi får dagpenger nå i form av lån, avslutter hun.

SKUFFET: Rebekka Lie i Tekna Student. Foto: TEKNA

Svært skuffet

– Jeg er svært skuffet over at studentpakken kommer som lån, sier Rebekka Lie.

Hun er leder i Tekna Student og representerer 13.000 studenter innen teknologi og realfag. Hun er fornøyd med at regjeringen har kastet seg raskt rundt, men:

– Denne løsningen medfører bare økt gjeldsbelastning for en allerede svært utsatt gruppe. Studentene har bidratt til samfunnet på samme måte som alle andre arbeidstakere, og må da få samme støtte for å takle denne krisa, sier Lie.

Hun får støtte av Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

– Dette er ikke godt nok, sier hun til VG.

– Vi ønsker en dagpengeordning og ikke lån. Ingen andre grupper som er permittert må låne for å dekke akutte behov. Dersom NAV ikke har kapasitet ønsker vi en stipend-ordning. Så dette vil vi ta opp med øvrige partier når pakken skal forhandles i Stortinget i helgen, sier hun.

SKUFFET: Nestleder Elise Klungtveit i Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens krisepakke til studentene. Foto: Chris-Håvard Berge

– Forskyver problemet

Heller ikke nestleder Elise Klungtveit i Unio-studentene, som blant annet representerer lærer- og sykepleierstudenter, er fornøyd med krisepakken.

Klungtveit peker på at studenter allerede har høy lånebyrde - så høy at noen ikke tåler så mye mer.

– Vi mener at det meste burde ha kommet i form av stipend. Nå får de ingenting ekstra i stipend, det er rett og slett ikke godt nok.

– Aasheim peker på at de som låner hele beløpet vil måtte betale 145 kroner ekstra i måneden under tilbakebetalingsperioden. Er det så mye da?

– Når du ser det sånn, høres det ikke så mye ut. Men for en nyutdannet student på vei ut av en periode i livet der man har vært sårbar og hatt lite penger, så er det sånn at alle monner drar. Og dette er ikke positivt for den økonomien. Man bare forskyver problemet, sier Klungtveit.

Forberedt på å selge bilen

Carina Bråthen Wolden (23) studerer ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og ble for to uker siden permittert fra deltidsjobben sin som butikkmedarbeider på Oslo lufthavn. Hun forteller at hun vanligvis jobber et sted mellom 50 og 80 prosent, noe hun er avhengig av for å betale ned på boliglånet.

– De faste utgiftene mine er på mer enn det dobbelte av lånet fra Lånekassen, sier Wolden.

Studenten er uenig med høyere utdanningsminister Aasheim i at det er en god løsning å tilby studenter med inntektstap å ta opp ekstra lån.

– Vi jobber og skatter i like stor grad, og skal ikke måtte låne penger for å komme oss gjennom en krise. Hvis man skulle gitt en krisepakke burde den i hvert fall ha kommet som stipend, ikke lån, sier 23-åringen, som nå er forberedt på å selge bilen sin og lete etter en ny ekstrajobb.

Publisert: 26.03.20

