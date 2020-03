FYLKESMANN I VESTLAND: Lars Sponheim. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fylkesmannen i Vestland: Foreslår at de yngste barna får gå på skolen

Av hensyn til barna og arbeidslivet tar fylkesmannen i Vestland til orde for å gjøre gradvis endringer i vedtaket om stenging av barnehager og skoler.

Det fremgår i et brev til Helsedirektoratet som fylkesmann Lars Sponheim og fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand har signert.

Her kommer de med sin vurdering av hvilke effekter de nasjonale tiltakene har hatt. Vestland består av de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, og fylkets største by er Bergen.

«Vi anbefaler å se på om det er mulig å tilby opplæring til de første årstrinnene i skolen, for eksempel første til fjerde», skriver de i brevet, som VG har fått tilgang til.

De skriver videre at det trolig vil være «god nok plass i skolebyggene til at dette kan skje uten å bryte for mye med smittevernrådene».

«Det at barn ser ut til å bli mindre syke av viruset mener vi er et tilleggsmoment for å starte med de første årstrinnene i skolen», heter det avslutningsvis.

Ny vurdering

Det har snart gått to uker siden regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det innebar blant annet at alle landets barnehager og skoler ble stengt.

I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars.

Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak som skal videreføres – og hva som eventuelt strammes inn eller slippes opp. Regjeringen skal komme med sin vurdering klokken 16.00 tirsdag.

– FOR TIDLIG: Raymond Johansen (Ap) sier at tiden ikke er inne for å gjenåpne skoler og barnehager i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) allerede varslet at det er for tidlig å åpne skoler og barnehager. Han har også sagt at antallet som kan være samlet ligger an til å bli kraftig redusert – kanskje helt ned til 5–10 personer.

Han får full støtte fra fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken. I et svar hun ga Helsedirektoratet mandag, som VG har fått innsyn i, konkluderer hun slik:

«Ut fra vår kunnskap om de konsekvenser tiltakene har, finner vi ikke grunnlag for å si at Regjeringens tiltak bør opphøre nå».

«Svært inngripende»

I brevet skriver Fylkesmannen i Vestland at tiltakene er svært inngripende og har enorme kostnader for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet.

«Vi er svært urolig for barn og unge som lever i en vanskelig omsorgssituasjon. Når de må være hjemme fra barnehage og skole, vet vi at de må være sammen med personer som skader dem, en mye større del av døgnet enn før. Stenging av barnehager og skoler har svært alvorlige konsekvenser for disse barna», skriver de.

VG har vært i kontakt med assisterende fylkesmann Gunnar Hæreid, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Publisert: 24.03.20 kl. 10:45 Oppdatert: 24.03.20 kl. 11:12

