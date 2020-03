UTEBLIR: Turister som kjøper pakketurer til Bergen og andre reisemål, har krav på pengene tilbake innen to uker etter avlysing. Nå trenger bransjen desperat hjelp for å unngå konkurser. Foto: Brian Witte / AP

Ryker når ingen reiser: Pakke-operatørene trenger penger innen fredag

Reisebransjen skylder sine kunder store beløp for corona-avlyste reiser. Loven sier at kunden skal ha pengene igjen innen 14 dager. Det går ikke uten statlig hjelp, sier reiselivsbedriftene i Virke.

Da regjeringen innførte strenge corona-tiltak og i praksis stengte grensene til Norge for snart to uker siden, stoppet også reisebransjen fullstendig opp:

– Pakkereiseloven gir forbrukerne en beskyttelse som knapt noen andre har: Ved avbestilling skal kunden ha full refusjon og pengene tilbake på konto innen 14 dager, sier Astrid Bergmål, direktør i Virke Reiseliv, til VG.

Fredag er dermed fristen for å refundere penger som turister har betalt for de første avlyste ferie-pakkene.

Sterkt forbrukervern

Loven om pakkereiser gjelder både de som sender nordmenn til utlandet i pakker med både reise og opphold, og de som selger pakketurer i Norge til utlendinger.

«Virke frykter konkurser. Dette gjelder både for de som skreddersyr

reiser inn til og i Norge, og til utlandet», skriver Virke i et brev til næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har varslet en ny krisepakke for næringslivet allerede fredag.

SMALHANS FOR PAKKE-TURISME: Astrid Bergmål, her i Jordan under Kongeparets statsbesøk der tidligere i mars, er leder for reiselivsbedriftene i arbeidsgiverforeningen Virke. Foto: Heiko Junge

Støtte i Stortinget

Partiene på Stortinget har allerede bestilt en slik pakke. Allerede forrige helg uttrykte alle partier i Finanskomiteen, fortsett fra MDG, at regjeringen måtte vurdere «forslag som kan avhjelpe likviditetsproblemer som oppstår som følge av avbestilte reiser med hjemmel i pakkereiseloven».

Men så ble det stille, ifølge Bergmål:

– Nå hører vi ingenting fra Næringsdepartementet, og så vi aner ikke om bransjen virkelig vil få hjelp, sier hun.

– Det er behov for mer

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) i Næringsdepartementet svarer slik på bønnen fra reisearrangørene:

– Det er ikke tvil om at særlig landets reiselivsbedrifter har en svært krevende tid. Dette tar vi på største alvor, i arbeidet som vi nå legger ned for å bistå norsk næringsliv.

Men Kolstø har ingen konkrete løfter til bedriftene onsdag kveld:

– Tiltakene som er lagt frem så langt vil avhjelpe situasjonen, også for aktører innen reiseliv. Men det er behov for mer. Regjeringen arbeider fortløpende for å finne treffsikre tiltak, men vi kan ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak vi vurderer nå, utover at vi arbeider med den krisepakken som er varslet av finansministeren, skriver han i en epost til VG.

35 milliarder-bransje

Flere har vist til at Reisegarantifondet vil dekke opp for kundenes eventuelle tap, men Virke sier at det ikke hjelper reiselivsbedriftene:

– Fondet dekker inn krav mot bedriftene etter at de har gått over ende. Vi er opptatt av å berge reisearrangørene før de eventuelt går konkurs, sier Astrid Bergmål.

Ifølge SSB omsetter reisearrangører og reisebyråer samlet for 35 milliarder kroner årlig.

Selv om en betydelig del av volumet dekker nordmenns pakkereiser til utlandet, er det mange små selskaper i Norge som tilrettelegger norges-ferier.

Alt avlyst



– Alt er avlyst, sier Bergmål.

– 97 prosent av våre medlemmer oppgir sterk nedgang i etterspørselen etter deres produkter. De øvrige svarer «vet ikke», sier Virke’s reiselivssjef.

Siden de første anti corona-tiltakene kom på plass 12. mars, har mange reisearrangører frist til torsdag 26.mars til å betale tilbake pengene til

kundene som har avbestilt reisen.

«En rekke reisearrangører vil da få alvorlige likviditetsutfordringer. Det er helt åpenbart at de ikke vil klare det, uten hjelp fra staten. Om reiserestriksjonene skulle dra ut i tid vil refusjonsbeløpene bli enda større, og situasjonen

tilsvarende vanskeligere. Flere og flere vil gå konkurs», skriver Virke i brevet til næringsministeren.

