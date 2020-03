UTVIDER ORDNING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen kommer med nye regler for ledige og permitterte i dag. Foto: Trond Solberg

Røe-Isaksen: - Forlenger dagpengetiden til sommeren

Regjeringen vedtok i statsråd i dag å forlenge perioden for hvor lenge ledige og permitterte kan få dagpenger.

For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen overfor VG:

– Vi gir utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned, sier han.

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte, slik at de sikres inntekt ut juni, sier Røe Isaksen.

Coronakrisen utløser altså at regjeringen utvider den ordninære tiden fra 26 uker som man kan gå permittert.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier statsråden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo blir dermed delvis bønnhørt. Han ba regjeringen doble perioden man kan gå permittert til ett år.

Røe-Isaksen åpner for forlengelse.

– Vi vil i tillegg fortløpende vurdere flere tiltak når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier Røe-Isaksen.

Han fremholder at i underkant av 4500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni.

– Disse vil møte et arbeidsmarked med høy ledighet. I og med at denne gruppen i hovedsak har brukt opp sine dagpengerettigheter i en periode med langt lavere ledighet, er det rimelig å anta at de vil stille svakt på jobbmarkedet. Å midlertidig forlenge deres stønadsperiode, vil sikre dem inntekt i en periode der man i liten grad vil kunne forvente at Arbeids- og velferdsetaten har særlig kapasitet til å bistå med oppfølging.

I vår vil forlengelsen gjelde de som allerede er ledige og permittert, men de store gruppene som de siste ukene er permitter, vil trolig kunne nyte godt av utvidelsen, til høsten, hvis regjeringen ser at krisen tilsier det.

– Midlertidig forskrift

Med nye regler forlenges dagpengeperioden for dem som var i ordningen før 1. mars 2020 midlertidig til og med 30. juni 2020. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gis en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020.

Også arbeidsavklaringspenger

Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb, opplyser departementet.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 30. juni 2020.

Publisert: 27.03.20 kl. 11:35

