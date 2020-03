NY LØSNING: – Det har fungert kjempegodt og vi får masse positiv tilbakemelding, sier Fuglen-sjef Einar Kleppe Holthe om Fuglens utsalg i Gamlebyen. Fra venstre: Holthe, Martin Hagen, Malin Appelauist og Andrea Skinstad. Foto: Terje Bringedal / VG

Kaffegründer: – Det vi trenger nå er forutsigbarhet

Fuglen kaffebar i Oslo tester alternativt utsalg med utendørskø, og håper regjeringen åpner for eksperimentering i en tøff tid.

Regjeringen har lagt frem sine strakstiltak, som skal avlaste næringslivet i møte med virusutbruddet. Blant tiltakene er utsettelse av formuesskatt, lånegarantier, endringer i permitteringsreglene og lavere arbeidsgiveravgift.

Men krisetiltakene hjelper ikke alle, og flere små og mellomstore bedrifter har fortalt VG hva de trenger for å overleve.

Alternativ butikk

Fuglen kaffebar i Oslo tenker kreativt i tøffe tider.

– Vi har startet opp «Your local pickup point» i Gamlebyen, der vi tilbyr takeaway som kaffe, kaffebønner og andre lokalproduserte varer, sier daglig leder Einar Kleppe Holthe til VG.

Han møtte problematikken allerede tidlig i februar, på grunn av Fuglens filialer i Tokyo. I Norge har han permittert 90 prosent av sine totalt 50 ansatte, fordelt på fire utsalgssteder.

Nå er filialen i Gamlebyen gjort om til en kjøpmannsdisk for én kunde av gangen, med utendørskø, og samme konsept vurderes på Kampen og Tøyen torg.

Holthe håper å inspirere andre kaffebarer i Norge «med god luftig plass foran sine lokaler» til å følge samme eksempel.

AVSTAND: Fuglen-sjef Einar Kleppe Holthe håper myndighetene gir mindre bedrifter muligheten til å eksperimentere, også i permisjonsperioden. Foto: Terje Bringedal / VG

– Husleiegaranti helt essensielt

Kaffegründeren har flere forslag til hjelpetiltak for små og mellomstore bedrifter, og håper noen av dem blir hensyntatt fredag, når regjeringen lanserer sin krisepakke nummer tre for norsk næringsliv.

– For andre som ikke har så snille huseiere som oss, er husleiegaranti helt essensielt. Moms, arbeidsgiveravgift og de skattemessige belastningene, burde man også ta tak i. At de offentlige avgiftene fortsatt settes på hold. Det vi trenger nå er forutsigbarhet, sier han.

Han mener lønn er midlertidig godt håndtert de neste 20 dagene, på grunn av de nye permitteringsreglene.

– Men tiltak etter det må sees på nå før vi har brukt opp den tiden, sier han.

Foreslår mikrokreditt

Han håper regjeringen vil sørge for tilgang til akutt krisekapital for dem som ikke har kapital eller lån.

– Vi har et bankforhold, men veldig mange små bedrifter har ikke det. For eksempel bør man få tilgang til å ta opp mikrolån, for å komme gjennom de verste kneikene. Gjerne over skatteseddelen, det trenger ikke å gå gjennom bankene i det hele tatt. Se på det som en slags borgerlønn for småbedrifter.

Samtidig ber han regjeringen om å tenke langsiktig verdi, ikke bare kortsiktige akutt-tiltak.

– Jeg vil be dem om å ha et lengre perspektiv enn de 20 dagene. Dette kan bety en ny tid for verdiskapning, nye løsninger. Derfor hadde det vært flott med en åpning for å jobbe mens man er i permisjon, for nettopp å kunne teste nye ting, sier han.

Publisert: 26.03.20 kl. 18:13 Oppdatert: 26.03.20 kl. 18:27

