Et stormsenter er på vei mot Norge fredag. Her fra moloen i Bodø i februar i fjor, da området ble rammet av uvær. Foto: Torstein Rasmussen / NTB scanpix

Uvær på vei innover Norge: – Det blir verre

Et stormsenter er ventet å treffe norskekysten fredag, og meteorologene har sendt ut farevarsel. Det er kolonnekjøring over Hardangervidda og flere fergestrekninger på vestlandet er innstilt.

Kraftig vind og store nedbørsmengder og mye vind har ført til innstilte ferger, kolonnekjøring og oversvømmelser flere steder i landet.

– Det er Vestlandet og Nord-Norge som har mest vind. Det blåser godt langs kysten, sier Magni Svanevik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG.

Vinden vil avta noe natt til fredag, men ta seg opp igjen mot helgen.

– Det blir verre etter hvert, sier Svanevik.

Hun forteller at det er meldt full storm i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

– Det er sendt ut varsel om kraftige vindkast. Det er gult farenivå i store deler av landet, helt fra Nordland og sørover, sier meteorologen.

Kolonnekjøring

Uværet har ført til at det er kolonnekjøring over enkelt fjelloverganger, opplyser Roger Nedberge Hille, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Vest. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 7 over Vikafjellet.

– Riksvei 13 over Vikafjellet kan bli stengt på kort varsel, sier Hille.

På riksvei 15 over Strynefjellet kan det også bli innført kolonnekjøring på kort varsel. I tillegg er to fergestrekninger innstilt. Det gjelder strekningen Kvanndal – Utne i Hardangerfjorden og Krakhella – Rutledal i Sogn og Fjordane.

I Rana i Nordland jobber sivilforsvaret torsdag formiddag for fullt for å berge en ny strekning av fylkesvei 12 fra å renne ut, skriver NRK.

På Helgeland kan det enkelte steder komme opp mot 80 til 90 millimeter nedbør fram mot midnatt, sier meteorologene til kanalen.

Brannvesenet jobber torsdag med å sikre taket på et hus i Sjøgata i Måløy i Vestland. Foto: Politiet

35 meter i sekundet

Været vil roe seg litt til natten, men så kommer nevnte stormsenter inn mot Midt-Norge.

– Vi har sendt farevarsel for hele Vestlandet, Trøndelag og Helgeland for fredag og første del av lørdag, sa vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli til VG torsdag formiddag.

Uværet bringer med seg et betydelig temperaturomslag, med fare for torden og hagl i løpet av fredag, særlig på Vestlandet og Trøndelag.

– Den sterkeste vinden, opp mot 30–35 meter per sekund, kommer i Midt-Norge. Men folk vil merke det godt i hele Sør-Norge, også i indre strøk. Det blir et ufyselig vær, sier han.

Stengte broer

– Det blir en god del nedbør også, men foreløpig under varslingsnivå. Unntaket er Helgeland og Salten, der vi har sendt ut oransje farevarsel for nedbør som er gyldig til i morgen, sier Fagerli.

I Bremanger kommune har vindkast på 37 meter i sekundet ført til at Rugsundbrua er stengt, men ifølge Vest politidistrikt er det flere som trosser forbudet og krysser broen likevel.

Giskebroen mellom Valderøy og Giske er torsdag stengt, etter at ledninger har løsnet og henger over broen i vinden. Også Måløybroa på riksvei 15 mellom Måløy og Deknepollen er stengt på grunn av sterk vind.

Også langs kysten av Agder vil det blåse greit fredag, med lokale vindkast på opp mot 30 meter per sekund.

I fjellet i Sør-Norge er det torsdag, fredag og lørdag ventet snøfokk på grunn av sterk kuling, til dels liten storm og perioder med snø.

– Jeg ser for meg at det blir mange stengte veier. Lørdag blir ingen god dag å reise over fjellet. Jeg anbefaler å ta kontakt med veivesenet om du er i tvil, sier Fagerli.

Publisert: 02.01.20 kl. 12:53 Oppdatert: 02.01.20 kl. 20:42

