SLAGSMÅL: Fem personer skal ha vært involvert i slagsmålet i Dr. Dedichens vei nær Haugerud senter i Oslo natt til 1. januar. Foto: Trond Solberg

Politiet tar selvkritikk etter taushet om slagsmål

Da politiet ikke meldte fra om et slagsmål på Haugerud i Oslo og senere ikke ga intervjuer med pressen om hendelsesforløpet, eksploderte spekulasjonene på islamkritiske nettsteder og i sosiale medier.

Nå nettopp

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at operasjonssentralen ikke informerer om vold i Oslo, eller voldshendelser der personer med minoritetsbakgrunn skal være involvert.

Det svarer Oslo-politiets pressesjef Unni T. Grøndal til VG på spørsmål om den økende kritikken mot politiet den siste uken, fordi de ikke meldte fra om et slagsmål på Haugerud natt til 1. januar på sin egen twitterkonto.

AVVISER KRITKK: Unni Turid Grøndal, pressesjef - Oslo politidistrikt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

To menn i 40-årene, som hevder seg overfalt, ble hardt skadet i slagsmålet. Tre andre ble stanset i nærheten. De er er nylig siktet for vold i saken og politiet opplyser at de er i 20-årene.

Politiet tar likevel selvkritikk for at de ikke har holdt offentligheten godt nok orientert.

– Ideelt sett burde denne hendelsen vært twitret om, men natt til 1. nyttårsdag var veldig travel for politiet, i samme tidsrom var det mange pågående oppdrag. Fra klokken 20 nyttårsaften til klokken 06 på 1. nyttårsdag hadde Oslo politidistrikt til sammen ca. 300 ulike oppdrag, skriver Grøndal til VG.

I en uttalelse på sine nettsider skriver også politiet følgende: «Når det gjelder saken på Haugerud, ser vi at vi burde vært raskere med å gi ut faktainformasjon i etterkant for å begrense spekulasjoner og påstander om hendelsen.»

Politiet ga først opplysninger om slagsmålet til pressen i et intervju 6. januar, fem dager etter hendelsen.

NYTTÅRSAFTEN: Festkvelden er normalt veldig travel for politiet. Her fra rådhusplassen i fjor. Foto: Ola Haram, VG

Feil om antall, alder og offer

I dagene etter slagsmålet spredte det seg raskt feilaktig informasjon på nettet om slagsmålet, blant annet om:

Antall påståtte gjerningspersoner

Alder for påståtte gjerningspersoner

Etnisiteten til de hardt skadede mennene.

Feilinformasjonen ble spredt både på de to islamkritiske nettstedene Resett og Document og i sosiale medier, viser undersøkelser VG har gjort.

4. og 5. januar videreformidlet Resett og Document påstander om at de to mennene ble angrepet av «rundt 20 ungdommer» ned mot 13 og 14 år gamle.

Document videreformidlet også påstander om at ungdommene hadde «utenlandsk opprinnelse».

Artiklene spredte seg som ild i tørt gress i sosiale medier og var etter få dager delt over 25.000 ganger.

Reaksjonene blant leserne var kraftige. Både i kommentarfeltene på nettstedene og i sosiale medier oppfordret sinte lesere til borgervern for å håndtere barn og ungdom i Oslo.

«Jeg vil tro at om 50 vel voksne mannlige innbyggere slår seg sammen, så ville det virket fint på 12 til 18 små 14–20 åringer.», skriver en kvinne i en lengre Facebook-debatt om saken, der mange beboere på Haugerud også deltok.

Feil om ofre

På Document.no konkluderte flere lesere med at volden var utført av muslimsk innvandrerungdom og rettet mot hvite. I en kommentar stod det:

«Det rasistiske hatet som skal forties: Siden det er så tyst om denne saken i de store mediene, er det grunn til å tro at gjerningspersonene var mørkhudede, mens ofrene var hvite. Kanskje snakker vi endatil om ekte muslimhat, hat som utøves av muslimer.»

VGs gjennomgang av opplysningene har påvist at også denne påstanden er feil.

VGs artikkel 8. januar. Foto: Faksimile

Den ene av de hardt skadede mennene uttalte denne uken i et intervju med VG at «volden hadde ikke noe med at folk er flerkulturelle å gjøre».

Han beskriver seg som «halvt norsk».

– Jeg er mørk i huden selv, sa mannen til VG.

Politiet har aldri kommentert bakgrunnen eller religionen til de involverte i slagsmålet. Men de tre som nå er siktet er alle i 20-årene og det er kjenninger av politiet på begge sider i slagsmålet, opplyser politiet.

Publisert: 10.01.20 kl. 20:19

Mer om

Flere artikler