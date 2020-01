Politiet søkte med hund etter den etterlyste mannen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Etterlyst mann stakk av - politiet ga opp

Politisøk med helikopter, patruljer og hundepatrulje etter en etterlyst mann i Oslo var resultatløst.

Nå nettopp

Rundt klokken 10 tirsdag stakk en etterlyst mann fra politiet i området Haugerudveien og nedover i retning Alnabru nord for Oslo sentrum.

– Han ble borte fra oss, selv om vi var i hælene på ham, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Om mannen blir tatt i forbindelse med denne jakten eller ved en senere anledning, bekymrer ikke politiet så mye. Mannen er en kjenning av politiet, og blir nok derfor funnet før eller siden.

– Helst før, sier Jøkling.

Jakten foregikk til fots, og politiet gjennomførte søket både med helikopter og hunder. Mest sannsynlig ble mannen plukket opp av en bil, slik at han klarte å stikke av.

Mannen er av pakistansk opprinnelse og i midten av 20-årene. Han var iført en hvit hettegenser, har sølvringer i begge ørene og halvlangt hår med striper. Mannen er 1,81 centimeter høy, opplyser politiet.

Vedkommende ble stoppet i en trafikkontroll mandag, men politiet oppdaget senere at han hadde oppgitt falsk personalia.

Jøkling ønsker ikke å gå inn på hva mannen et er etterlyst for, men understreker at han ikke utgjør en fare for allmennheten.

Publisert: 07.01.20 kl. 12:59

Mer om

Flere artikler