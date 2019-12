GIVERGLEDE: Lill er en av flere i landet som har stått på så andre kan ha litt mer å glede seg over denne julen. Foto: Privat

Deler julegleden med fremmede: Håper folk får lyst til å gjøre det samme

«Trenger dere hjelp til jul?» skrev Lill Falch (24) i en annonse. Siden har hun samlet inn og gitt bort klær og leker til folk som etterlyser det. Hun er ikke den eneste. Flere nordmenn har gitt julemiddager, julegaver, og avtalt julefeiring med fremmede i desember.

Julen er for mange en sjenerøs høytid. Men noen opplever at budsjettet ikke strekker helt til for å få det som forbindes med julen til å gå rundt.

– I dag har jeg og samboeren min samlet opp litt mer klær og leker. Så var vi hos en familie og leverte litt leker til sønnen. Samt kalkun med tilbehør, litt klementiner og sjokolade, så de kan få en ordentlig god julemiddag, sier Lill Falch fra Kværnerbyen i Oslo til VG.

Fikk 21 henvendelser

Hun står bak annonsen «Trenger dere hjelp til jul» på Finn.no. I desember har det strømmet inn flere annonser på nettstedet fra folk som både søker å gi eller motta mat, gaver eller eget selskap, til jul.

– Jeg la ut annonsen fordi jeg ønsker å hjelpe noen som kanskje ikke har så god råd, sier Lill.

Til å begynne med prøvde hun å søke etter noen som trengte hjelp til jul – men med over 360 treff var det vanskelig å velge ut noen konkret å bistå. Slik ble hennes egen annonse til – så de som ønsker heller kunne ta kontakt.

Lill har fått mange henvendelser – 21 totalt. Mest fra familier med små barn hvor pengene ikke strekker til, så barna hverken får ordentlig julemat eller gaver, forteller hun. Det har også vært folk som har tatt kontakt for å rose det hun gjør.

– Jeg driver nå å samler opp til noen av de jeg har snakket med. En bor et stykke unna, hun trengte klær til sønnen sin på 10 måneder. Noe han kan vokse i. Jeg har samlet masse fint til han, både klær og leker, sier Lill.

Fikk med borettslaget

Borettslaget hun er en del av har et godt fellesskap og en Facebook-gruppe som alle er med i.

– Der la jeg ut at jeg ønsker å samle inn klær og leker til vanskeligstilte barn, og jeg har fått inn utrolig mye. Det jeg ikke får delt ut nå i julen vil jeg gi ut senere, det er ikke kun i julen vi har familier som sliter økonomisk, sier hun.

– Jeg har også gått igjennom mine egne klær, og gir bort mye av det. Det har det også vært interesse av.

Nedenfor er eksempler på ting Lill har fått samlet inn. Saken fortsetter under billedgalleriet.





















Lill håper at hun kan klare å spre litt giverglede, og at andre vil gjøre det samme.

– Håper folk leser det og får lyst til å gjøre det samme neste jul, men aller helst at man tenker litt mer på andre mennesker resten av året også.

Og det er flere som har tenkt i samme baner som henne i julen.

Gitt bort 15 kinobilletter

Hannah Onsøyen Jenssen (18) fra Tåsen og kjæresten Marcus Påverud (19) fra Lier la i desember ut gi bort-annonse om å «hjelpe til med en hyggelig førjulstid».

– Vi har fått masse god respons. Folk er takknemlige og ber om det nødvendige, samtidig som noen ønsker å glede barna sine med en kinotur eller lignende, sier hun til VG.

Hittil har paret kjøpt 15 kinobilletter til forskjellige barnefamilier til god mottagelse, forteller hun.

ØNSKER Å HJELPE: Hannah og kjæresten Marcus har også fått med familien til å bidra så andre kan få en hyggelig førjulstid. Foto: Privat

Hannah er elev ved Blindern videregående skole og jobber ved siden av. Hun forteller hun prioriterer å bruke penger på dette fordi hun føler sterkt for dem som måtte kjenne på at de ikke kan glede barna sine- eller har penger til mat til jul.

– Det kunne like gjerne vært meg som var i den situasjonen, sier hun og opplyser de nå har fått pengestøtte fra andre i familien som gjør at de kan bidra enda mer.

– Noe av det viktigste med det vi prøver å gjøre er å spre et budskap. Hvis vi ikke hjelper hverandre, og gir til de som trenger det når vi selv har overskudd av tid, energi og penger, vil ikke samfunnet fungere. Det er i hvert fall min teori, sier 18-åringen.

Ga bort julemiddag til småbarnsfamilie

Stian Holmsen (28) fra Akershus la ut «Julemiddag søker bord». Etter han, overraskende nok, ikke mottok noen henvendelser, valgte han heller å kontakte noen som søkte mat i en annen annonse.

– De er en familie på fem. Mor med fire barn, i alderen tre til seksten år – om jeg ikke husker feil – som har det litt trangt til vanlig på grunn av sykdom eller annen uførhet.

22. desember overleverte han en fullverdig julemiddag, en liten gave til den minste, samt en gave til hele familien.

– Jeg gjør dette fordi jeg kan se hvor bra vi har det. Vi har alt vi trenger og mer til. Gode jobber og gode inntekter. Hus og biler. Jeg ser hvor mye penger jeg bruker på helt unødvendige ting. Nå tenkte jeg det var på tide å gi noe til noen som trenger det litt mer enn oss, sier han til VG

Han forteller all dialog foregikk skriftlig på Finn.no, og at han gikk ut ifra at de som mottok «gaven» ikke prøvde å lure han.

– Til neste år vil mitt ønske til jul være at andre i familien også gjør det samme. Vi trenger ofte ikke mer enn god mat og familiehyggen. Gavene er mer for barna.

FIKK GJESTER: Miriam og Joakim Sekkelsten Hoel på julaften i år. Foto: Privat

– Vi synes det er koselig

I slutten av november skrev VG om Miriam Sekkelsten Hoel (34), ektemannen Joakim (33) og Sunniva (15 måneder) som ønsket flere gjester rundt julebordet.

Lille julaften skriver hun i en SMS at de venter fire fremmede gjester til bords.

– Vi har det veldig koselig. Vi ler, vi prater, sier Miriam på telefon til VG julaften.

Hun forteller de har spist ribbe, medisterkaker, medisterpølser, mandelpoteter og ribbesaus, og at de nå skal spise dessert. Selv om ingen av gjestene kjente hverandre fra før, fant to av dem ut å samkjøre seg til familiens hjem i Akershus.

– Det blir nok ikke siste gang vi gjør noe slikt. Vi synes det er koselig. Det hadde vært hyggelig om noen av dem som er her nå, kommer igjen. Bi har allerede snakket om å beholde kontakten, sier hun.

Publisert: 24.12.19 kl. 22:14

