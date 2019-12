Gunnar Stålsett i retten: – Jeg mener ikke min alder eller status skal anses som formildende

OSLO TINGRETT (VG) Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett (84) erkjente seg skyldig i retten, og sa at han har handlet som han har gjort basert på en etisk grunnetikk.

– Jeg bestrider ikke faktum i saken, og er dermed skyldig. Jeg har gitt arbeid til Lula Tecla, som er en ureturnerbar asylsøker fra Eritrea, sa Stålsett i Oslo tingrett.

At Stålsett innrømmer at Tecle hadde jobbet for han i over ti år er nettopp årsaken til at han må møte i retten, og risikerer å måtte gå i fengsel. I et intervju i avisen Vårt Land tidligere i år innrømmet Stålsett at han hadde ansatt Tecle ulovlig, noe som førte til at det ble tatt ut siktelse mot den tidligere biskopen.

I intervjuet erkjente han å ha gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i mange år.

I retten forklarte Stålsett at situasjonen først oppsto da Tecle ble fratatt skattekortet:

– Jeg tar aktoratets påstand om straffeutmåling på 45 dager til etterretning. Jeg mener ikke min alder eller status skal anses som formildende, sa Stålsett.

– For meg handler saken om en etisk grunnetikk om å hjelpe en ikke-returnerbar asylsøker. På en måte som kan gi henne verdighet, og gi henne håp, sa han.

VED GOD MOT: Gunnar Stålsett smilte i retten. Her med sin advokat Christian Reusch. Foto: Frode Hansen, VG

Han sier han vil utdype hvorfor Tecle fikk fortsette å jobbe for han, selv etter at han ble gjort oppmerksom på at hun ikke hadde rett til å arbeide:

– Da tjenesten startet hadde hun personnummer og skattekort. Da hun hadde dette var jeg av den oppfatning av at hun hadde rett til arbeid. Jeg trakk ikke lovligheten av dette i tvil. Dette var situasjonen frem til 2008. Da var det plutselig ikke mulig å betale inn til skattetrekk for henne. Da ble det klart for meg at det var ulovlig å ha henne i arbeid. Jeg måtte ta et valg, sa Stålsett.

Han sier han har jobbet for at Tecle skal sikres asyl i flere år, uten å lykkes. Stålsett understrekte også for retten at han ikke forventer eller tror at saken mot ham skal endre Tecles asylstatus i Norge.

– Arbeid er henne stolthet. Det å ha en jobb bekrefter hennes verd som menneske. Det gir henne mening. Hun er et ærlig menneske som ikke vil være samfunnet til byrde. Jeg fortsatte derfor å gi henne denne støtten, sier han.

– Jeg håper han blir frikjent, han har gjort en bra ting. Han har ikke gjort noe dårlig.

Det sa Lula Tecle til VG da hun torsdag morgen var på vei inn i Oslo tingrett for å følge saken mot biskop Emeritus Gunnar Stålsett.

De to klemte hverandre før retten ble satt torsdag.

– Hvordan har hun blitt lønnet, spurte dommer i saken:

– I en skala som ligger jevnt over tariff. Det siste året har hun fått 300 kroner per time, sa Stålsett.

Tingrettsdommeren viste til at saken ble kjent gjennom intervjuet i Vårt Land. Han spurte om arbeidsforholdet fortsatt pågikk. Det svarte Stålsett bekreftende på:

– Hun vil jobbe hos meg til dommen har falt, men jeg vil avvikle arbeidsforholdet ved en dom, bekreftet Stålsett.

Han understreket at hvis han må avvikle arbeidsforholdet med Tecle vil han søke en alternativ løsning for at hun skal ha midler.

Gunnar Stålsett * Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år) * Utdannet Cand Theol. * Formann i Senterpartiet 1977–79 * generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94 * Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002 * Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005 * Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. * Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227. Kilde: NTB

Politiet har sagt at de ønsker å be om en kortere ubetinget fengselsstraff, noe som innebærer at han risikerer å måtte sone bak murene.

Stålsett har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får derfor en enklere behandling i retten.

Politiadvokat Andreas Meeg- Bentsen sa i retten at de mener det er hevet over enhver tvil at Tecle ikke har rett til å arbeide i Norge:

– Siktede er ikke tidligere straffedømt. Men man kan ikke bare velge å gjøre de lovbrudd ens samvittighet sier en at en kan velge. Vi anser det som uheldig at siktede, med den påvirkningskraft han har, over lang tid har unnlatt å følge loven. Han har bekreftet at Tecle har jobbet for han ulovlig i 11 år, sa Meeg-Bentsen.

En tilståelsesdom er en enkel måte å få avgjort saken på, hvor dommeren avgir dom basert på forklaringer og dokumentasjon i saken.

Politiet vil at han skal sone i 45 dager for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft.

– Det er gitt en 25 prosents rabatt i straffeutmålingen på grunn av tilståelsen. Han ville blitt dømt til 60 dager uten en tilståelse. Det er slik vi ser det ingen formildende omstendigheter her. Han mener hans høye alder ikke skal tas i betraktning, og det er aktor enig i, sa Meeg-Bentsen.

Blant tilhørerne i den stappfulle saken er Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erlend Borgen, samt tidligere Sør-Hålogaland-biskopen Tor B. Jørgensen, som er leder i Mennesker i Limbo.

HÅPER HAN SLIPPER STRAFF: Lula Tecle, som var ansatt hos Stålsett i 11 år møtte også i retten for å støtte Stålsett. Hun sa til VG før rettssaken at hun håper han slipper straff. Foto: Frode Hansen, VG

– Dette er en sak om rettferdighet og medmenneskelighet. Om en gruppe mennesker som lever i usikkerhet og utrygghet, og ingen fremtid. De er fratatt sin viktigste vei til verdigheten, det å få arbeide, mens livet er på vent. De er i et eksistensielt og personlig ingenmannsland hvor håpløshet preger mange fra morgen til kveld, har Stålsett uttalt til NTB i forkant av saken.

