SATT FAST: For å få løs sykkellåsen måtte brannmannskapene vinkelkutter på låsen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Hadde sykkellås rundt halsen – måtte fjernes med vinkelkutter

Brannvesenet i Vestfold måtte bruke vinkelkutter for å fjerne en sykkellås rundt halsen på en mann – som hadde sovet med låsen rundt halsen natt til lørdag.

Oppdatert nå nettopp

– Brannvesenet bistår befolkningen med ganske mye opp gjennom årene. Vi har klipt av ringer, klipt løs barn som har festet beinet i sykkelen. Men dette er av de mer spesielle tingene, sier brannmester Steinar Holm til VG.

Klokken 12.06 rykket brannmannskapene fra Tønsberg ut med brannbil og fire personer til en adresse etter melding om en person som ikke fikk av seg en sykkellås han hadde rundt halsen.

Mannen tok, av ukjente årsaker, på seg bøyelåsen fredag kveld og sov med låsen på natt til lørdag.

– Men lørdag formiddag begynte låsen å bli plagsom, da ringte de brannvesenet, sier Holm.

Mannen hadde først spurt noen andre om hjelp, men da heller ikke de fikk løst situasjonen, ble det allsidige brannvesenet redningen.

les også Hest ramlet i møkkakjelleren – reddet av brannvesenet

Brannmannskapene spurte aldri om hvordan låsen hadde havnet rundt hodet på mannen, men de fikk opplyst at han ikke fant nøkkelen, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook.

Mannen ble pakket godt inn i tepper og satt på en bøtte utendørs. En brannkonstabel holdt hodet og låsen stødig, mens den andre brukte vinkelkutter og satte to snitt med kirurgisk presisjon på låsen, ved nakkeregionen, forteller Holm.

– Han var glad låsen ikke var festet i sykkelen, sier Holm om den litt uheldige situasjonen.

Han forteller at låsen var romslig nok til at det var litt klaring når vinkelkutteren skulle brukes:

– Vi hadde 10–12 centimeter klaring, så vi hadde litt plass å jobbe på når vi brukte vinkelsliperen, for det er jo ikke helt ufarlig å bruke det i nærheten av mennesker, sier Holm.

les også Hund funnet i plastpose i bekk – beina var tapet

Videre skriver brannvesenet på Facebook at de ikke kan huske å ha håndtert hendelser der kroppsdeler måtte låses opp de siste ti årene. Men brannvesenet mimrer tilbake til en episode for to til tre år siden:

En beruset mann satt fast mellom toalettskålen og avløpsrøret. Boltene i gulvet måtte løsnes for å løfte hele toalettskålen bort slik at mannen kom seg løs.

Publisert: 14.12.19 kl. 18:23 Oppdatert: 14.12.19 kl. 18:42