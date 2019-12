NYTTÅRSAFTEN: Ifølge meteorologen ser det ut til at det blir god sikt med tanke på fyrverkeri på årets siste natt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Slik blir nyttårsværet

Norge vil ønske et nytt år velkommen med mye vind og nedbør enkelte steder, men meteorologene melder at det vil være mulig å se fyrverkeri flere steder.

– Det blir ganske pent vær på Østlandet. Det vil skye til litt på kvelden, men det blir såpass høyt oppe at det ikke vil være i veien for fyrverkeriet, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moksnes ved Meteorologisk institutt til VG.

Det er ikke meldt nedbør på Østlandet, men meteorologen sier at det vil blåse en del vind på fjellet i Sør-Norge

Etter en mild mandag sier Moksnes at det vil bli noe kjøligere på nyttårsaften.

– Det blir noe kaldere flere steder tirsdag, og flere steder på Østlandet vil temperaturene gå mot null.

I Agder-fylkene vil det bli noe mer skyer, men Moksnes sier at heller ikke her vil skyene være i veien for fyrverkeriet.

Vindfullt

De siste dagene har det vært blåst stiv kuling i fjellet og det har kommet mye nedbør på Vestlandet. Det siste døgnet ble det målt desemberrekord for døgnnedbør både på Takle, i Høyanger og i Øvstedal.

Det vil fortsette å blåse en del på Vestlandet også nyttårsaften, men Moksnes sier det vil bli færre byger på kvelden.

Rakett-vett Husk at det kun er lov med fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18 og 02. Skal man ha fyrverkeri utenom gitt tidspunkt må dette søkes om på forhånd.

Husk at det er 18-årsgrense både for å kjøpe – og bruke – fyrverkeri. Unntaket er korte stjerneskudd, som har 12-årsgrense.

Husk at alkohol og fyrverkeri ikke er en god kombinasjon.

Husk at kraftige vindkast kan påvirke fyrverkeriet. Vurder vindstyrke og vindretning før du tenner opp.

Forbered fyrverkeriet i god tid. Gjør det klart mens det fortsatt er lyst ute.

Plasser fyrverkeriet stabilt og vær sikker på at det ikke kan velte. Sett deg på huk, hold kropp og ansikt så langt unna som mulig og tenn på med strak arm.

Dersom fyrverkeriet ikke fungerer, ikke prøv å tenne det på nytt. Forbrukerrådet anbefaler at man holder seg unna ikke-detonert fyrverkeri i 30 minutter, før du dynker det med vann.

Alle som tenner på og tilskuerne bør bruke beskyttelsesbriller.

Ikke ha på votter eller hansker når du eller barnet skal holde stjerneskudd.

Ikke forlat kjæledyret ditt hverken nyttårsaften eller første nyttårsdag. Mange katter og hunder har det vondt nyttårsaften, og det er viktig å ikke la dem være alene.

Husk at flere kommuner har eget offentlig fyrverkeri. (Kilder: Forbrukerrådet og brannvernforeningen.no)

– I Hordaland og i Sogn og Fjordane vil vinden roe seg utover dagen, men det kommer en vindøking sent på kvelden. Ellers blir det sørvestlig frisk bris på kysten nord på Vestlandet og i Sogn og Fjordane.

I Rogaland ser det ut å bli oppholdsvær og frisk bris fra Vest.

Mest vind er meldt i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme opp i sørvestlig liten storm på kysten i Møre og Romsdal.

– Her kommer det også en del regn og snøbyger. Temperaturene vil ligge rundt null til et par plussgrader, men det blir surt på grunn av vinden.

Snøbyger i Nord

Også i nord vi det blåse noe. Moksnes forteller at det vil være en del vind i løpet av første del av dagen i Nordland og i Troms, men at det ellers vil være greie forhold.

– Det blir noen byger i form av snø og sludd, men skydekket vil lette innimellom, som gir mulighet for god sikt, sier statsmeteorologen.

I Finnmark vil det også bli noen snøbyger med litt vind. Også her vil det være mulighet for opphold og god sikt. På Svalbard blir det delvis oppholdsvær, lite vind og få skyer.

Ifølge NVE er det fortsatt betydelig snøskredfare flere steder i nord og på vestlandet, og opprettholder derfor det oransje farenivået.

Publisert: 31.12.19 kl. 00:43

