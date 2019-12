VENTER: Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har siden torsdag morgen campet på møtepunktet for å vente på bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo. Foto: Mike Horn

Kun tre kilometer unna polfarerne – ligger på hver sin side av en råk

NORDISHAVET (VG) Bengt Rotmo og Aleksander Gamme befinner seg nå to-tre kilometer unna polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, men ved 19-tiden torsdag ble de stoppet av en sprekk i isen.

De to teamene med polfarere er bare to til tre kilometer unna hverandre, men mellom dem ligger en stor råk.

Nå jobbes det på spreng for å få bedre satellittbilder og finne den beste veien over.

Bakkemannskap Rotmo og Gamme ble tirsdag sendt ut fra skipet «Lance» for å gå de to polfarerne i møte med forsyninger, fordi Ousland og Horn straks er tomme for både mat og brensel.

Torsdag morgen var det fortsatt håp om at de kom til å møtes i løpet av dagen, men nå ser det altså ut til at det ikke går likevel.

Råken går horisontalt i landskapet, fra øst til vest. I den store sprekken i isen, fylt med vann, bygger det seg lett opp bølger nå som vinden blåser fra øst. Da kan det være vanskelig å ta seg over i gummi-kajakkene de har med.

– Bengt og Aleks er på sørsiden, mens Børge og Mike er på nordsiden, påpeker Sigve Grimstad, som er en del av support-teamet på skipet.

FØLGER AKSJONEN TETT: VGs journalister Oda Leraan Skjetne og Jørgen Braastad om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Ebbesen sier at de trolig blir værende der til fredag.

Nå skal han og resten av ekspedisjonsteamet kaste seg over satellittbildene for å hjelpe bakkemannskapet med å finne den tryggeste ruta til polfarerne.

– Vi prøver å analysere råksystemer og ser om de kan gå tilbake eller finne en annen vei. Så nå må vi jobbe litt.

– Er dere bekymret?

– Dette er sånt vi driver med. Børge og Mike hadde kanskje tatt råken med sin erfaring, men det er helt riktig beslutning at de (Gamme og Rotmo, journ. anm.) ikke hiver seg i grenseland. Vi skal ikke ha noen redningsaksjoner, sier Ebbesen.

PÅ VEI: Alexander Gamme (t.v.) og Bengt Rotmo før de la ut på ferden mot Ousland og Horn tirsdag. Foto: Jørgen Braastad

Mannskapet på «Lance»: – Har potensielt spart en dag

Det er nå 86 dager siden Horn og Ousland bega seg ut på ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen.

Etter å ha gått gjennom hele natten og morgenkvisten, i svært utfordrende isforhold og økende vind, nådde de møtepunktet og slo opp teltet for å vente på bakkemannskapet.

Campen ligger rundt 24 kilometer unna skipet «Lance», som er leid inn av ekspedisjonen for å hente polfarerne.

Det betyr at det fortsatt gjenstår en etappe etter at Rotmo og Gamme når frem til polfarerne fredag.

Dette er de siste oppdaterte posisjonene for polfarerne, skipet og bakkemannskapet:

Foto: Tom Byermoen/VG

«Lance», som sto bom fast på et isflak fra tidlig tirsdag morgen og frem til onsdag ettermiddag, gjorde torsdag et fremrykk nordover.

De passerte et råksystem før de posisjonerte seg ved 16.30-tiden for å vente på de fire skiløperne.

Det kunne ha blitt svært krevende for dem å passere råkene. Derfor var det torsdag ettermiddag god stemning om bord på skipet.

– Vi har potensielt spart en dag på dette. Vi har gått ganske mye lenger nord og de har måttet gå den avstanden ned for å nå oss, pluss driften, sa lege Martin Skrove til VGs journalister om bord på «Lance».

FORLOT SKIPET: «Lance», her fra avreisen til Rotmo og Gamme tirsdag kveld. Foto: Jørgen Braastad

Ousland: – Var veldig bekymret

I et Facebook-innlegg ved 18-tiden beskriver Ousland hva han tenkte torsdag morgen:

– Jeg var veldig bekymret i morges, fordi vi i går kjempet mot store råker (sprekker i isen, journ. anm.) og ikke hadde mye fremdrift. Men i dag ser det mer lovende ut for å møte våre venner. Det vil bli i grevens tid, det har allerede begynt å blåse kraftig og det er ventet stiv kuling senere, skriver polfareren.

Maten går tom torsdag, og de har kun to enheter med brensel igjen.

Publisert: 05.12.19 kl. 20:13 Oppdatert: 05.12.19 kl. 21:40

