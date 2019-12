VENTER: Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har siden torsdag morgen campet på møtepunktet for å vente på bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo. Foto: Mike Horn

Kun tre kilometer unna polfarerne – ble stoppet av råk

Bengt Rotmo og Aleksander Gamme befinner seg nå tre kilometer unna polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, men ved 19-tiden torsdag ble de stoppet av en sprekk i isen.

Oppdatert nå nettopp

– De prøvde å komme over, men det ser ut som det er åpent vann på midten og derfor tok de ikke sjansen. De måtte bare slå opp teltet og se an om det fryser på noe mer, sier leder for ekspedisjonen Lars Ebbesen.

Bakkemannskap Rotmo og Gamme ble tirsdag sendt ut fra skipet «Lance» for å gå de to polfarerne i møte med forsyninger, fordi Ousland og Horn straks er tomme for både mat og brensel.

Torsdag morgen var det fortsatt håp om at de kom til å møtes i løpet av dagen, men nå ser det ut til at det ikke går likevel.

Ebbesen sier at de trolig blir værende der til fredag.

– Nå prøver vi å analysere råksystemer og ser om de kan gå tilbake eller finne en annen vei. Så nå må vi jobbe litt.

– Er dere bekymret?

– Dette er sånt vi driver med. Børge og Mike hadde kanskje tatt råken med sin erfaring, men det er helt riktig beslutning at de (Gamme og Rotmo, journ. anm.) ikke hiver seg i grenseland. Vi skal ikke ha noen redningsaksjoner, sier Ebbesen.

Det er nå 86 dager siden Horn og Ousland bega seg ut på ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen. Etter å ha gått gjennom hele natten og morgenkvisten, i svært utfordrende isforhold og økende vind, slo de opp teltet for å vente på bakkemannskapet.

Ousland: – Var veldig bekymret

Siden torsdag morgen har polfarerne Børge Ousland og Mike Horn campet på møtepunktet for å vente på bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo.

les også Erfaren polfarer om ekspedisjonen: Ingen andre ville ha greid det

I et Facebook-innlegg ved 18-tiden beskriver Ousland hva han tenkte torsdag morgen:

– Jeg var veldig bekymret i morges, fordi vi i går kjempet mot store råker (sprekker i isen, journ. anm.) og ikke hadde mye fremdrift. Men i dag ser det mer lovende ut for å møte våre venner. Det vil bli i grevens tid, det har allerede begynt å blåse kraftig og det er ventet stiv kuling senere, skriver polfareren.

Maten går tom torsdag, og de har kun to enheter med brensel igjen.

Publisert: 05.12.19 kl. 20:13 Oppdatert: 05.12.19 kl. 20:26

Mer om