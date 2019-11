Geir Hansen, som VG har valgt å kalle ham, ble oppsøkt av PST i sin daværende bolig våren 2014. Foto: Espen Rasmussen / VG

Skien-mannen: – PST gjorde meg mer frustrert og sint

Politiets sikkerhetstjeneste erkjenner at det er vanskelig å vurdere hvilke personer de trenger å følge opp.

Lørdag skrev VG om en mann fra Skien som over flere år har truet politikere, politifolk og journalister bak ulike, anonyme brukerkontoer på Internett.

«You shall all die», skrev han i en e-post til en Dagbladet-journalist i april 2014. Etterpå fikk han besøk Politiets sikkerhetstjeneste for første og siste gang.

Kontraterrorsjef i PST, Arne Christian Haugstøyl, ønsker ikke å kommentere Skiensmannen direkte, men sier på generell basis:

– Det er kjempevanskelig å vurdere hvem vi må følge opp, og hvem vi ikke skal prioritere, sier Haugstøyl.

SJEKKLISTE: – PST vurderer to ting. Det ene er intensjon og det andre er kapasitet, sier kontraterrorsjef Arne Christian Haugstøyl. Foto: Jan Petter Lynau

PST forsøker å finne svaret blant annet gjennom å dra på hjemmebesøk til nordmenn som ytrer hatefulle, truende og voldelige budskap på nettet. Dette for å få klarhet i om det dreier seg om et nettroll eller noe mer.

– PST vurderer to ting. Det ene er intensjon og det andre er kapasitet, sier Haugstøyl.

– Intensjon er viljen til å begå politisk, motivert vold, mens kapasitet handler om hvorvidt vedkommende har evne og virkemidler til det. Dette er veldig vanskelig for oss å vurdere. For de siste terrorhandlingene i Europa er blitt begått med skytevåpen, bil og kniv. Nesten alle har tilgang til en kjøkkenkniv, sier han.

Ble mer sint av PST-besøk

Overfor VG påstår Skien-mannen at besøket fra Politiets sikkerhetstjeneste gjorde situasjonen hans verre:

– De banket på vinduet mitt og sa de ville ha en prat, fordi de var bekymret etter 22. juli, forteller mannen, som VG har valgt å kalle Geir Hansen.

– Jeg forsøkte å svare høflig på spørsmålene, men etter hvert ble det dårlig stemning, og den ene begynte å hisse seg opp: «Du sitter her i sokkelleiligheten og sender ut mailer». Han begynte altså å kommentere hvordan jeg bodde, noe jeg syntes var frekt. Det kryr av folk i Norge som leier en leilighet, sier Geir Hansen.

FORSVAR: Skien-mannen forberedte seg på politiets besøk ved å bygge en buffer i entreen. Foto: Espen Rasmussen / VG

Han sier møtet gjorde ham mer skeptisk til myndighetene.

– Jeg hadde ingenting på rullebladet da PST møtte meg. Derfor gjorde møtet meg bare mer frustrert og sint, sier han.

Geir Hansen ble ilagt en bot 10. desember 2015 for trusselmailen mot Dagbladet-journalisten.

Haugstøyl sier på generell basis at folk som ytrer hatefulle eller voldelige budskap på nettet, må påregne besøk av PST.

– Det gjøres alltid en risikovurdering før enhver bekymringssamtale, blant annet av faren for at vi skal trigge en voldshandling eller større hat, men det er svært sjelden at dette er en utfordring, sier Haugstøyl:

– Vår erfaring er at de fleste har forståelse for vårt behov for å snakke med dem.

Truet Høyre-politiker

Gjennom innsyn i politiets etterforskning av en straffesak, intervjuer med en ekspert på digitale spor og egne undersøkelser, har VG gransket avtrykkene hans i sosiale medier.

På Geir Hansens datamaskin har politiet blant annet funnet en fil i pdf-format fra et forum med våpen og bombeoppskrifter, samt manifestet til Anders Behring Breivik og en manual fra det norske Forsvaret om et skarpskyttergevær.

Til VG sier Hansen at PST under besøket konfronterte ham med en truende mail han skal skrevet til en Senterparti-politiker. I tillegg til en Twittermelding om tidligere en Høyre-politiker: «Knus Børge Brende som ei lus.»

– Det overrasker meg at det ikke sendes flere sånne meldinger, sier Geir Hansen til VG:

– Internett fungerer på den måten at du plutselig kan tenke og føle noe, og få kommunisert det ut i samme sekund.

Publisert: 30.11.19 kl. 18:09

