FORKLARING: Frode Berg ba selv om et møte med EOS-utvalget for å fortelle sin versjon av hans oppdrag i Russland.

Frode Berg etter møte med EOS-utvalget: – Jeg holdt ingenting tilbake

I dag møtte Frode Berg EOS-utvalget for å fortelle sin versjon av «sannheten».

På vei inn til møtet tirsdag morgen tok han seg tid til å gi et par kommentarer til pressen.

– Jeg er her for å få ut av meg, det jeg har inni meg, sa Frode Berg til VG.

På vei ut igjen syv timer senere, like før klokken 16, var han ved godt mot.

– Jeg blir lettere for hver dag.

På spørsmål fra pressen om det var noe han ikke kunne si til utvalget, svarte han:

– Jeg holdt ingenting tilbake.

Han var videre klar på at han hadde blitt godt tatt vare på etter hjemkomsten fra Russland, og at han etter planen snart drar hjem til Kirkenes sammen med kona.

EOS-utvalget Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) har ansvar for å kontrollere de hemmelige tjenestene.

Ville fortelle sin versjon

Det var Frode Berg som ønsket et møte med EOS-utvalget, og før møtet svarte han følgende på årsaken til dette:

– Det er for å fortelle sannheten slik jeg har opplevd det, sa Frode Berg.

– Hva er viktigste for deg å formidle til EOS-utvalget?

– Det er den opplevelsen jeg har hatt og slik jeg oppfattet den.

Frode Berg ble møtt av utvalgets leder Svein Grønnern, da han ankom sammen med sin advokat Brynjulf Risnes.

Tilbake i Norge

Den tidligere norske grenseinspektøren ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Først fredag 15. november var det klart at Frode Berg ble løslatt etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. En spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland ble redningen for Berg.

E-tjenesten har tillit til EOS-utvalget

I en sjelden pressemelding fra Forsvarets etterretningstjeneste i forrige uke, skriver Haga Lunde:

«Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg saken».

E-sjefen skriver videre at han avventer utvalgets konklusjon, og at han utover dette ikke kommenterer saken ytterligere.

