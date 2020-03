KOSEHANDEL: Valdemar Rolfsen og Nora Knudsen sier coronafarene gjør at handler mer for å kose seg hjemme. Foto: Frode Hansen

Butikkene sier hamstringen har dempet seg: Slik forbereder Valdemar og Nora seg på hjemmekontor

Valdemar og Nora gjør som mange nordmenn i disse corona-tider: De dropper utelivet og kjøper god mat og drikke for å kose seg hjemme. Og LO-sjefen ber deg bli med på en hyllest.

Landets dagligvarebutikker melder om kraftig økt omsetning i siste del av forrige uke. Ikke bare på grunn av hamstring, men fordi myndighetenes pålegg om at vi bør holde oss hjemme, gjør at vi gjør litt mer ut av hjemmelivet.

– Det blir jo litt ekstra kos og god mat nå som vi skal «låse oss inne», sier Nora Knudsen.

Vi møter henne og samboer Valdemar Rolfsen mens de går rundt i butikkhyllene i Coop Megas butikk ved Bislett stadion i Oslo.

– Vi har begge for tiden hjemmekontor og vi forbereder oss på en hjemmetilværelse i tiden som kommer.

Hun går rundt med mobilen og kikker stadig på den:

– I dag handler jeg ut i fra en oppskrift jeg har funnet på Godt.no, forklarer hun.

De har også forberedt seg på en annen måte:

– Vi har kjøpt brettspillet Escape room, hvor du må løse gåter for å komme deg ut, sier han.

UT PÅ TUR: Valdemar og Nora nyter handleturen og bruker lang tid for å fylle opp handlekurven. Foto: Frode Hansen

– Jeg kan bekrefte trenden VG beskriver. Vi har økt omsetningen, hvor hamstring har bidratt, men når folk ikke lenger går ut og spiser, da handler de mer mat for å kose seg hjemme, sier Trond Bentestuen, sjef for Rema 1000 i Norge, som tidligere søndag ba om nasjonale retningslinjer for hva butikkene skal gjøre for å hindre smittespredning.

Bentestuen sier at den verste hamstringen har lagt seg.

– Da de tøffe tiltakene ble kjent i forrige uke, tok det fullstendig av med hamstring torsdag. Men heldigvis dempet det seg fredag og lørdag senket roen seg igjen. Vi produserer på høygir og folk trenger ikke være bekymret over at det hyllene blir tomme fremover. Vi har store lagre og jobber i tre skift døgnet rundt - og har bedt produsentene også om å øke produksjonen. Det er ingen grunn til å hamstre.

I butikken på Bislett er de veldig klare akkurat på det.

– Det er usolidarisk å hamstre. Vi gjør det bevisst ikke, sier samboerne Valdemar og Nora.

Det er lørdag ettermiddag. Butikksjefen som står og fyller på med kyllingfileter i kjøledisken, tar VG med bak på lageret.

Hele lageret er fullt og flere av deres medarbeidere fyller på med toalettpapir i hyllene fremme ved kassene.

– Kundene kan ta det med ro, vi får påfyll hele tiden.

– Helt ellevill

VG besøkte en rekke butikker i Oslo lørdag. Bare ett sted var de utsolgt for toalettpapir.

– Hamstringen var helt ellevill torsdag, men jeg kan bekrefte bildet om at det ser ut til å ha roet seg. Torsdag hadde vi nok minst doblet omsetning, mens økningen fredag og lørdag har vært på 20–30 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Alan Takle Friis i Coop Norge.

– Og det er helt klart at de strenge corona-reglene, hvor stort sett hele utelivs-Norge har stengt, medfører at folk koser seg mer hjemme. Det gjelder ikke bare middager, men også lunsj: Folk med hjemmekontor og i karantene spiser nå lunsjen sin hjemme i stedet for på jobben.

Han sier de fikk myndighetene til å skjønne at mange av deres yrkesgrupper er samfunnsviktige.

– Mange av våre folk fikk nei i å levere barn i barnehage torsdag. Det hadde vært full krise for oss, men vi fikk gjennomslag i møtet med regjeringen at vårt personale må unntas. Hvis ikke ville det blitt matkrise.

Hylles av LO-sjefen

Friis sier det er én gruppe som fortjener ros:

– De som sitter i kassene, gjør en fantastisk jobb, samtidig som de er veldig usatt for å bli smittet. De er de store heltene. Det går tusenvis kunder forbi dem hver dag, og flere av dem kan være smittet. Lørdag hadde vi 20000 på jobb i våre butikker.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen slutter seg til hylle-koret:

– De er coronakrisens store helter. Det er hundretusener av helter som er på jobb nå, til alle døgnets tider, for å holde matbutikkene og apotekene åpne. Det er folk på jobb for å holde de store lagrene som forsyner butikkene i full drift. Mange er på jobb for transportere varer og folk og holde hele infrastrukturen i landet vårt i gang:

– Uten dem som jobber som butikkmedarbeidere, transportarbeidere, renholdere, hjemmehjelper, leger, sykepleiere og ambulansesjåfører, hva skulle vi gjort nå, spør han og legger til:

– Margareth Thatcher sa en gang at det ikke finnes noe slikt som et samfunn, bare enkeltindivider. Det som nå skjer viser hvor grunnleggende feil en slik holdning er. Vi klarer oss alltid best sammen.

En av heltene sitter i kassa til Rema på Ila i Oslo.

VIRUSUTSATT: Kassadame Christin Kristiansen på REMA 1000 Ila i St.Hanshaugen senter. Foto: Frode Hansen

– Det er ikke til å komme fra at jeg er litt bekymret her jeg sitter, sier Christin Kristiansen mens den ene kunder etter den andre passerer forbi og betaler.

– Jeg er jo redd for å bli smittet. Men vi må jo gjøre jobben vår, sier hun stolt.

– Jeg deler hyllesten helt og fullt. Christin og alle andre butikkmedarbeidere gjør en formidabel innsats. Vi vet jo at det går smittede folk rundt i butikkene, som ennå ikke vet at de er smittet, sier Rema-sjef Bentestuen.

