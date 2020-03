Professor om corona-tiltak: – I beste fall klarer vi å stoppe utbruddet

NTNU-professor Steinar Westin mener de nye corona-tiltakene kan bremse smittefaren i Norge. Andre er kritiske til regjeringens tidsbruk: – Vi har tapt viktig tid, sier overlege Mads Gilbert.

Nå nettopp

– Helsemyndighetene har gjort en veldig god jobb, så har vi visst at det lå veldig mye tøffere tiltak på lur, sier Steinar Westin om de nye tiltakene regjeringen innførte torsdag.

Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU og har tidligere jobbet som rådgiver i Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Han er ikke enig med kritikerne i at myndighetene har agert for sent.

– Men akkurat nå er det all mulig grunn til å bruke alle virkemidler, sier Westin til VG.

Professor: Kan stoppe utbruddet

Han mener nå det kan være mulig å stanse veksten i antall smittetilfeller.

– I beste fall klarer vi å stoppe utbruddet, men da må man bruke brutale virkemidler. Jeg mener det er grunn til å være optimistisk, sier han.

Bakgrunn: Dette er tiltakene til Erna Solberg

På spørsmål om hvor lenge samfunnet kan befinne seg i unntakstilstand slik regjeringen skisserte torsdag, avhenger av hvor effektive tiltakene viser seg å være, mener Westin.

– Klarer vi å få til det de har fått til i Kina, ville det vært en enorm gevinst - så må vi håpe at tallene fra Kina er sanne. Om så er, så er det løfterikt, sier han.

Gilbert: - Tapt viktig tid

Overlege Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi i Tromsø, sier det var på høy tid at tiltakene kom. Han mener vi har tapt viktig tid, og at det viktigste fremover er å begrense all kontakt så godt det lar seg gjøre.

Gilbert mener det ikke er realistisk å tro at man kan stoppe viruset.

– Det er en galopperende økning i antall oppdagede tilfeller. De som er identifisert med positiv prøve, er bare toppen av isfjellet. Så jeg tror ikke vi kan stoppe det, men vi skal kanskje klare å begrense det.

Han mener det er tvil hvorvidt Norge har nok testkapasitet, og ber om at myndighetene mobiliserer sivilforsvaret.

– Og vi må snarest starte korte kurs for de mange dyktige helsefagstudenter vi har, medisiner- og sykepleiestudenter, bioingeniører, ambulansefag, fysioterapeutstudenter osv, så vi har en forberedt reservestyrke, sier Gilbert.

les også Bjørnar Moxnes: – Økonomisk ruin for mange

– Burde ha lært

Tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Bjørg Marit Andersen er enig i at regjeringens tiltak er gode, men mener de burde vært iverksatt tidligere.

Andersen mener blant annet at myndighetene burde innført kontrolltiltak tidlig for å hindre såkalt importsmitte.

– Det burde vært innført temperaturmåling, spørreskjema og kontroll av de som kom fra andre land. Slike rutiner har vært brukt i mange, mange år. Slik blir de som kommer til landet oppmerksomme på at de burde tenke litt mer på smitte, sier hun til VG.

Andersen mener det burde foreligget nasjonale rutiner tidligere, slik at de som for eksempel kommer med cruiseskip ble orientert på forhånd om smitte.

Hun er også kritisk til at det tilsynelatende mangler smittevernutstyr og peker på at det enkelte steder er vanskelig å få tak i desinfiseringsmiddel og munnbind enkelte steder.

– Dette viser at beredskapen har vært veldig dårlig. Det kom mye kritikk etter svineinfluensaen, og en skulle forvente at de (myndighetene, red.anm) hadde lært av det, sier Andersen.

– Dette er drastiske

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener forbudet mot reiser til utlandet for helsepersonell er riktig:

– Dette er drastiske, men helt nødvendige tiltak for å bekjempe corona-pandemien. Norge står nå i en svært alvorlig unntakssituasjon. Vi må alle bidra, nasjonalt og lokalt, for å beskytte liv og helse. Leger over hele landet bretter opp ermene og tar sin del av ansvaret, sier Hermansen til VG.

les også Helseminister Bent Høie rammes av karanteneregler

Leder i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen har også forventet flere inngripende tiltak. Hun sier til VG at hun er glad for at regjeringen tilrettelegger for at barn som har foreldre med samfunnskritiske roller får hjelp til barnepass i tiden som kommer.

Publisert: 13.03.20 kl. 01:58

Mer om Coronaviruset Helse

Fra andre aviser