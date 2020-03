ÅSTEDET: Det var her, på Prinsdal Grill i Oslo, at Halil Kara ble skutt og drept. Foto: Tore Kristiansen

Ung mann siktet etter Prinsdal-drapet: Tidligere dømt for grov vold

I januar ble 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill i Oslo. Nå er en ny mann pågrepet.

I alt fire unge menn fra Oslo er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på 21-åringen.

Mannen som politiet i dag har begjært varetektsfengslet, ble pågrepet i går. Han er en kjenning av politiet. Han ble 24. januar dømt til fengsel i ett år for grov kroppsskade mot en 16-åring ved Holmlia skole i Oslo. 16-åringen døde senere.







– Vi pågrep i går ytterligere en person etter drapet på Prinsdal. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Når det gjelder hva som har ført til siktelsen, så er det en samlet etterforskning. Både taktiske og tekniske undersøkelser, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til VG.

Hun opplyser om at den siktede mannen har samtykket til at fengslingsspørsmålet kan avgjøres ved såkalt kontorforretning, som innebærer at han ikke møter opp i Oslo tingrett i dag. Han har derimot ikke samtykket til å bli varetektsfengslet.

– Han er den fjerde vi sikter i denne drapssaken. Det er en alvorlig sak og en omfattende etterforskning som pågår, sier Hustad.

Hun opplyser at politiet vil begjære forlenget varetekt for de tre øvrige siktede i saken. De nekter straffskyld.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med siktedes forsvarer.

Publisert: 12.03.20 kl. 14:04

