100.000 åndedrettsmasker er flydd inn til Norge

Helsepersonell over hele Norge mangler smittevernutstyr, men torsdag kveld kom det endelig over 100.000 åndedrettsmasker til et mottak nord for Oslo.

– Vi mottok en leveranse på 100.000 åndedrettsvern i går og dette representerer en relativt stor leveranse. I tillegg mottok vi også en leveranse med munnbind, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst til VG.

– Vi bruker mye tid og ressurser nå på å skaffe smittevernutstyr som oppfyller de standardene som gjelder, slik at vi tar vare på våre ansatte, sier Lofthus.

Sendingen skal ut til helsevesenet der det er stor mangel på smittevernutstyr.

ANSVARLIG: Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst, og ansvarlig for at smittevernutstyr er på plass i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

«Endelig begynner det å komme»

Det var Øystein Roll, kategorisjef hos Sykehusinnkjøp, som torsdag kveld meldte på Linkedin at forsyningene har begynt å komme.

– Endelig begynner det å komme inn større forsyninger av smittevernutstyr til Norge etter flere ukers intens kamp mot klokken, hvor stengte fabrikker, havner og grenser har gitt oss mange utfordringer på veien! skriver Roll.

Roll skriver videre at han er stolt av gjengen i innsatsteamet i Sykehusinnkjøp som står på dag og natt for at sykehusene skal få nok forsyninger i kampen mot Covid-19.

– Her er det mottatt 102.000 stk. åndedrettsmasker i kveld (torsdag kveld red.anm.) på Helse Sør-Øst Forsyningssenter.

Har slått alarm

Fastlegene har slått alarm. Intensivsykepleierne har slått alarm. Helsepersonell over hele linjen forteller nå at de ikke har nok utstyr til å beskytte seg selv – og alle sine pasienter og brukere uten corona.

Hvordan havnet norsk helsevesen i en smittevernskrise?

Lofthus sier at Helse Sør-Øst opprettet et eget beredskapslager for smittevernutstyr i slutten av januar. Dette kom i tillegg til forsyningssentrene de allerede hadde, beredskapslagrene hos de ulike helseforetakene og ute hos de ulike leverandørene.

– Vår største utfordring nå er at leverandørene sliter med å levere fordi etterspørselen har eksplodert i hele verden og at produksjon i flere land er tatt ned, forklarer Lofthus.

Høie: Jobber 24/7 for å skaffe utstyr

Lofthus er åpen for en diskusjon om hvorvidt beredskapen var god nok, og om de har handlet raskt nok.

– En ting er sikkert, det står ikke på penger og ikke på trege beslutninger hos oss. Vi arbeider på spreng for å skaffe nødvendig utstyr. Det aller viktigste nå, er å skaffe utstyr som beskytter våre ansatte mot smitte, understreker Lofthus.

Helseminister Bent Høie (H) forsikrer at han gjør alt han kan for å skaffe utstyr.

– Alle som jobber i helsetjenesten, skal vite at jeg jobber 24/7 for at de skal kunne gå trygt på jobb og ha det smittevernutstyret som de trenger, sier han til VG.

JOBBER PÅ SPRENG: Helseminister Bent Høie (H), her under en pressekonferanse om coronaviruset 16. mars i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen

Slik foregår innkjøpene

Helse Sør-Øst koordinerer alt innkjøp av smittevernutstyr til hele Norge. Sykehusinnkjøp med hovedkontor i Vadsø, foretar selve innkjøpene.

Helse-Norge var ikke rustet for en pandemi, forteller flere kilder i helsevesenet. På lagrene fantes for lite smittevernutstyr.

Da coronaviruset ble kjent i Kina i januar, begynte innkjøperne i Norge å agere – men allerede da var det blitt vrient.

Derfor går det tregt

KAMP OM SMITTEVERN: Dette bildet er fra Italia der viruset herjer aller verst i øyeblikket. Kina produserer smittevernutstyr for verdensmarkedet. Det er mange som kjemper om samme vare. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Produksjonsstopp. I en lang periode produserte knapt Kina smittevernutstyr fordi landet selv var hardt rammet av corona. Nå er produksjonen i gang igjen.

Flyrestriksjoner. Frakt fra Kina til Gardermoen er utfordrende. Flyruter er stengt, land lukker seg. Flyfrakt må avklares med samferdsels- og luftfartsmyndigheter i de respektive landene.

EU-regler. Inntil torsdag ville ikke EU tillate eksport utenfor EU. Nå omfatter dette også EØS og Sveits. Trailerlass med medisinsk utstyr er på vei gjennom Europa til Norge.

Kvalitetskrav. Sykehusinnkjøp må forsikre seg om kvalitet. Dersom coronakrisen i Norge forverres betraktelig, vil det kunne bli åpnet for å bruke usertifisert utstyr, får VG opplyst av kilder

Hele den vestlige verden kappes nå å om kjøpe masker, frakker og hansker fra Asia.

En av de av de store importørene håper at også de får inn smittevernutstyr fra Kina i løpet av kort tid.

– Jeg opplever at det løsner i Kina nå. Vi håper at det går en ny transport til Norge i neste uke, sier Per Øivind Gundersen i Maske-gruppen som er av leverandørene av smittevernutstyr til helsevesenet.

VG er kjent med at det de siste dagene er jobbet intenst fra flere hold for å få i gang transport av helsemateriell fra Kina til Norge.

Vil fylle «laksefly» med masker

De siste ukene har det rent inn med tilbud til Sykehusinnkjøp og privatsykehusene. Noen vil donere, andre vil selge utstyr.

Kinesiske Eric Zhang, eier av import og eksportselskapet Nordic Express og tidligere sjef i Huawei Norge.

Han sier de kan levere alt fra munnmasker til respiratorer – så fort de får en importavtale med norske myndigheter.

Planen hans er å samarbeide med fiskeindustrien: Flyene som frakter fisk fra Norge til Kina, kan brukes til å transportere smittevernutstyr på veien tilbake.

Donerer 10.000 masker fra Hongkong

Rune Jacobsen, Sør-Kina-sjef i konsulentfirmaet BCG, er bosatt i Hongkong, og har med BCG siden midten av januar hjulpet regjeringen i Kina med Covid-19-vaksineprogram.

Nå donerer han 10.000 masker til Diakonhjemmet i Oslo.

– Hvorfor gjør du dette?

– Jeg prøver bare å hjelpe, og det er fortsatt mulig å kjøpe i Hongkong. Jeg opplever at mange i Norge er lamslått. Man har dessverre ikke vært godt nok forberedt.

GIR BORT MUNNBIND: Rune Jacobsen sender masker fra Hongkong til Oslo. Her sammen med sin kone Mette Engseth Jacobsen og representanter for selskapet som selger maskene. Foto: Privat

Christian Slettbakk, innkjøpssjef ved Diakonhjemmet sykehus, bekrefter at de er kontakt med Jacobsen.

– Det er en fantastisk bragd, det han gjør, mener Slettbakk.

– Vi er blitt kontaktet av flere som har lyst til å donere utstyr – og en del som selger for høye priser. Det er veldig stor avstand mellom leverandørene i de tilbudene vi mottar, sier han til VG.

