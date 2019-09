HATEFULLT: Det håndskrevne brevet Abid Raja fant hjemme i postkassen i går. Foto: Privat

Abid Raja: - Ikke send hatbrevene hjem til meg

Venstrepolitiker Abid Raja (43) vil ha seg frabedt rasistiske brev i postkassen hjemme på en solfylt lørdag.

– Egentlig tror jeg de vil at Abid skal dra dit pepperen gror. Men jeg er Oslo-gutt og vet ikke helt hvor de vil jeg skal ta veien, sier Raja til VG.

«Dra deg hjem din svarte pakkis jævel. Du har ingen ting her og gjøre», står det med store bokstaver i brevet som Abid Raja fant i postkassen i dag.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

«Både svart, pakkis og jævel. Fått skikkelig kinderegg tilsendt i brevform, og det håndskrevet gitt. Sjeldenhet i våre dager», skriver Raja på Twitter.

Han har fått mange slik brev tidligere.

– Negativt ladede, rasistiske om du vil. Oftest som e-post, sendt til advokatkontoret der jeg jobbet før, eller til Stortinget. Heldigvis kommer brevene veldig sjelden hjem privat, sier Venstre-politikeren.

OMSTRIDT: Abid Raja vekket reaksjoner etter at han beskyldte Frp for å drive med «brun propaganda». Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Politikeren som nylig gikk til angrep på Fremskrittspartiet, har hemmelig adresse, men forstår det er mulig å finne hjem til ham.

– Jeg skjønner at folk har behov for å få ut hatet. Men det har liksom vært normal folkeskikk, at du henvender deg ikke privat. Selv rasister har respekt for hus og hjem, i alle fall de fleste, sier Raja.

Slik synes han det fortsatt skal være.

– Ikke send hatbrev hjem til meg, ihvertfall ikke slik at jeg finner dem i postkassen en lørdag. Jeg vil at helgen skal være fri for rasisme, når sola skinner som i dag. Send ytringene til meg på jobben, på hverdager.

– Helst vil du vel ikke ha slike brev?

– Naturligvis, men jeg vet det ikke tar slutt.

– Hvor er det de vil du skal dra?

– Jeg er født på Aker sykehus og oppvokst i Iladalen i Oslo. Visst har jeg pakistansk blod i årene og vil alltid være brun i huden, men holdningene mine vil alltid være norske, sier Raja.

– Vil alltid være en plage for rasistene

Han har bare tilbragt to år i utlandet, da han studerte i Oxford og da han jobbet på den norske ambassaden i India.

– Jeg vil alltid være en plage for rasistene, som vil jeg skal dra til helvete og ut av Norge. Men jeg kan forsikre dem, jeg har tenkt å bli og har alle planer om å bli gravlagt i Norge, sier Venstre-politikeren.

Frp tar avstand

Fremskrittspartiets Morten Wold sitter i Stortingets presidentskap. Han tar avstand fra hets og hatbrev av typen som Raja har mottatt lørdag.

– Dette er jo helt hinsides av hva en politiker skal behøve å bli utsatt for. Det skal være stor takhøyde for ytringer i det politiske ordskiftet. Men når man finner denne typen brev i egen, privat postkasse, så sier det noe om hvilket nivå enkelte mennesker ønsker å delta på, sier Wold til VG.

VISER MEDFØLELSE: Morten Wold er Stortingets andre visepresident. Han støtter at Raja forteller offentligheten om hatbrevet han mottok i posten lørdag. Foto: Gøran Bohlin, VG

Han synes det er riktig av Raja å vise hatbrevet offentlig. Wold sier at rutinen er at denne typen meldinger meldes til Stortingets sikkerhetstjeneste.

– Ordlyden i brevet er forkastelig. Jeg synes det er riktig av Raja å gå ut med det, slik at folk får se hva politikere kan bli utsatt for. Jeg føler med Raja, han fortjener på ingen måte å bli utsatt for dette, sier Wold.

– Har du eller andre i Fremskrttspartiets gruppe blitt utsatt for noe lignende?

– Fra tid til annen blir politikere hetset og trakassert i sosiale medier og kommentarfelt. Men jeg har ikke opplevd noe lignende av det Raja forteller om som politiker, sier Wold.

Abid Raja svarer Fremskrittspartiets Morten Wold slik:

– Jeg takker for medfølelsen, men ønsker heller at partiet hans legger begrepet «snikislamisering» dødt, sier Raja.

Han har langet ut mot Venstres regjeringspartner og påstått at Siv Jensen og Sylvi Listhaug tar i bruk «brun propaganda», men senere sagt at han ikke mente å knytte Frp til nazismen.

