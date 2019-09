TOMMEL OPP: Det var beskjeden fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei til partiets valgvake på Folkets Hus i hovedstaden. Foto: Gisle Oddstad

Oslo-tallene: Rekordlavt for Ap, men byrådet beholder makten

FOLKETS HUS, OSLO (VG) Arbeiderpartiet ser ut til å gjøre sitt dårligste valg i hovedstaden noensinne, og maktbalansen i det rødgrønne byrådet kan bli snudd på hodet.

Det viser de foreløpige opptalte stemmetallene for Oslo, som ble offentliggjort klokken 21. Der får Ap får 19,8 prosent i hovedstaden.

– Fire nye år, fire nye år, fire nye år, lød det fra salen på Aps valgvake på Folkets Hus i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser an til å sitte trygt i byrådslederstolen, på tross av en nedgang på 12,2 prosentpoeng.

Det kan han takke byrådspartnerne Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) og støttepartiet Rødt for.

Med forhåndsstemmene i Oslo opptelt går de tre partiene til sammen opp 15,2 prosentpoeng fra valget i 2015.

MDG blir den store vinneren med nesten 17 prosent, viser de foreløpige stemmetallene. Det er hele 8,7 prosentpoeng høyere enn i 2015-valget.

Varaordfører: – Vi skal ta oss opp igjen

– Det er et blankt nei til et høyrevridd Oslo og et «hurramegrundt» til rødgrønt, sier varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap).

Hun mener at Aps resultat på 32 prosent i 2015 var eksepsjonelt, og er fornøyd tross den rekordlave oppslutningen.

– Ap i Oslo har vært kjempestore i alle år, men har hatt veldig små venner. Nå er de større, og vi vil dra i samme grønne, varme retning, sier Gunaratnam.

– Rødgrønt flertall var førstepri, og nummer to var at vi ble størst blant de rødgrønne. Vi skal ta oss opp igjen.

AP NED: Kamzy Gunaratnam (i midten) under opplesningen av de første prognosene. Foto: Gisle Oddstad

Høyre: – Har ikke gitt opp håpet

Høyre hadde styringen i Oslo i 18 år, og har vært størst på målingene siden maktskiftet i 2015. Partiet holder stand som størst i Oslo, men går ned 7,8 prosentpoeng til 24 prosent.

Forhåndsstemmene i Oslo tyder altså på at Høyre går mot ytterligere fire år i opposisjon, og at Raymond Johansen (Ap) kan fortsette som byrådsleder.

– Ut fra forhåndsstemmene ser det slik ut. Men jeg venter med å trekke den endelig konklusjonen, sier Eirik Lae Solberg, toppkandidat for Høyre i Oslo, til VG.

STØRST: Oslo Høyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sanket flest stemmer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Er det bompengestriden som avgjør valget?

– Oslo-velgerne er veldig opptatt av miljøvern. Vi må ta inn over oss at vi ikke har klart å kommunisere dette godt nok hvilken miljøpolitikk Høyre faktisk har. Det er MDGs fremgang som er hovedtendensen, det er de som i størst grad har fått alene snakke om miljøpolitikken.

Mens MDG ligger an til å bli årets valgvinner i hovedstaden, gjør Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) en brakdebut i Oslo-politikken med 6,4 prosent.

– Aps tapte stemmer går til MDG, SV og Rødt, og da blir det vel umulig for Høyre å komme til makt?

– Det er veldig store bevegelser blant velgerne i Oslo, og Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste valg i Oslo noensinne. Så får vi se utfallet. Jeg har ikke gitt opp håpet ennå, sier Lae Solberg.

