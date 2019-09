SKAL FLYTTE: Det er ikke bestemt hvor det nye lokalet til NRK skal ligge. Foto: NRK

NRK legger Marienlyst ut for salg

Kanalen hevder det er avgjørende at de får nye og mer hensiktsmessige lokaler. Derfor starter de nå arbeidet med å finne en ny tomt.

– NRK trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir oss de beste forutsetningene for å løse oppdraget og være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding fra kanalen.

Han ønsker at NRK skal være en berikelse for området de flytter til.

– Vi skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg der vi «vrenger innsiden ut» og inviterer til opplevelser og deltakelse i innholdsproduksjonen. Jeg er sikker på et det blir stort engasjement og mange forslag om hvor NRK skal være i tiden framover, sier Eriksen.

Forutsetningen for at NRK skal få flytte har hele tiden vært at det nye hovedkontoret kan finansieres med salg av den gamle tomten.

Plan- og bygningsetaten i Oslo vedtok NRKs planforslag for omregulering av NRKs eiendom på Marienlyst til boligformål den 2. juli i år, står det i pressemeldingen.

Flyttingen skjer fordi NRK-styret ikke lenger mener hovedkontoret på Marienlyst er egnet for fremtidens medievirksomhet. Det kom fram da de besluttet at de ikke lenger skulle være på Marienlyst i februar 2018.

I februar i år la NRK, Plan- og bygningsetaten i Oslo og samfunnsplanleggerkonsulenter fra Civitas frem deres forslag til hva som skal skje med Marienlyst etter NRK flytter.

Det forslaget innebærer blant annet plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet.

Den gang sa Eriksen at bygget har gått ut på dato.

– Og så er det dyrt, og det er ikke ønskelig at lisensbetalerne betaler mer enn nødvendig. Vi trenger en kraftig fornyelse, sa han da.

