ASBESTRØYK: Bilde fra Kopervik natt til lørdag. Foto: Geir Jakobsen

Brann på Karmøy - asbestrøyk sprer seg

Det brenner i et bygg på Karmøy, folk bes holde vinduer og dører stengt.

Politiet i Sør-Vest meldte 01.03 om en brann i Kopervik på Karmøy. Det var full fyr i andre etasje på et bygg, og en knapp time senere meldte politiet at de har fått opplyst at det er asbest i røyken og at den siger nordøst. Beboere bes om å holde vinduer og dører lukket.

Det var en stund fare for spredning ifølge brannvesenet.

Brannen var i et nedlagt butikklokale med en leilighet i annen etasje. Politiet er i kontakt med huseier som bekrefter at det ikke befinner seg noen inne i bygget. Det gjennomsøkes likevel, skriver politiet på Twitter.

Ingen beboere har blitt evakuert, siden nærmeste bygg er et forretningsbygg. Deler av Kopervik sentrum er stengt, og brannvesenet har kontroll.

