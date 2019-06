Ny fornærmet vitner mot Ludvigsen: – Han skulle hjelpe meg med opphold

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Først skal Svein Ludvigsen ha gitt mannen i 30-årene lovnader om god jobb og oppholdstillatelse. Så skal han ha utnyttet mannen til seksuelle formål.

– Jeg traff ham på Fylkeshuset sommeren 2014, fortalte en mann i 30-årene.

Ifølge tiltalen skal han ha blitt utnyttet seksuelt av Svein Ludvigsen sommeren og høsten 2014.

– Han spurte på kontoret om jeg hadde oppholdstillatelse. Jeg svarte at jeg hadde ikke oppholdstillatelse. Han sa «okei, vi kan snakke om dette senere».

– Sjokkert

Mannen hevdet at Ludvigsen allerede denne første dagen på kontoret på Fylkeshuset, dro opp genseren hans.

– Jeg var sjokkert, fortalte mannen.

Ludvigsen skal deretter ha bedt om mannens e-postadresse.

– Han sa han ville kontakte meg og hjelpe meg med å få oppholdstillatelse, fortalte mannen.

I dag har han fortsatt bare midlertidig oppholdstillatelse.

MØTTES HER: Mannen i 30-årene jobbet på Fylkeshuset. Her møtte han Svein Ludvigsen. Foto: Terje Mortensen

– Presset meg

Under forklaringen så han tomt ut i luften, lukket øyene hardt igjen og hadde tårer i øyekroken.

Han forklarte seg om flere kjøreturer med Ludvigsen hvor det skal ha skjedd seksuell omgang. Ifølge mannen bar den seksuelle kontakten preg av press og tvang. Ludvigsen er ikke tiltalt for voldtekt.

– Ga du uttrykk for om du ville eller ikke? spurte aktor Tor Børge Nordmo.

– Nei, han presset meg litt mye, svarte mannen.

PARKERINGSPLASS: På denne parkeringsplassen langs Erling Kjeldsens vei skal Ludvigsen av utnyttet mannen i 30-årene til seksuelle formål. Foto: Terje Mortensen

– Hvorfor gjorde du det seksuelle, spurte aktor Nordmo.

– Han skulle hjelpe meg med oppholdstillatelse, og å få jobb og plass å bo.

– Sa han det i bilen?

– Han sa det hele tiden.

– Rett før det skjedde?

– Ja.

– Skulle skaffe meg jobb

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen utnyttet mannens sårbarhet som enslig og ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse til seksuell omgang tre ganger, ved at Ludvigsen som tidligere fylkesmann og sentral politiker forledet mannen til å tro at han kunne skaffe mannen bolig, samt varig opphold i Norge.

Saken til mannen i 30-årene ble anmeldt 21. desember 2015. Han fortalte om sine opplevelser med Svein Ludvigsen til sin advokat, som videreformidlet dette til politiet.

Saken ble henlagt på bevisets stilling, men tatt opp igjen etter ny anmeldelse i 2017.

Ifølge tiltalen skal den seksuelle omgangen ha funnet sted i en parkert bil på parkeringsplasser i Tromsø, samt på et hotellrom på Amalie Hotell.

Ludvigsen skal ha bodd på hotellet i forbindelse med en Høyre-konferanse på hotellet The Edge i Tromsø.

– Han sa at jeg skulle komme dit for å hilse på Erna Solberg, fortalte mannen.

Aktor Nordmo spurte om begge var «aktive» i den seksuelle omgangen på hotellet.

– Jeg tror vi begge var aktive, svarte mannen, tydelig opprørt.

– Hvorfor gjorde du det, spurte Nordmo.

– Fordi jeg ønsket at han skulle hjelpe meg med det han hadde sagt at han skulle hjelpe meg med. En annen ting som gjorde at jeg fikk enda mer tillit, var hans kjennskap og kontakt med Erna Solberg. Det skapte tillit hos meg. Han utnyttet en svakhet i meg når jeg var i en vanskelig livssituasjon, forklarte mannen.

SKATTØRA: På en parkeringsplass her på Skattøra skal mannen i 30-årene har blitt utnyttet seksuelt. Foto: Terje Mortensen

– Han lovet meg at han skulle hjelpe meg å finne jobb, på brannstasjonen, oljebransjen i Stavanger. En god arbeidsplass, forklarte mannen.

Ludvigsen nekter straffskyld etter tiltalen og vil forklare seg om kontakten med mennene torsdag.

Hans forsvarere har uttalt at Ludvigsen bare hadde gode intensjoner med kontakten.

