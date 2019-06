RETTSSAK: Familiefaren står tiltalt i Oslo tingrett til uken. Det er satt av fire dager til behandling av saken. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Tiltale: Slo i hjel katt foran datteren

En mann i 40-årene fra Oslo skal ha mishandlet kona og deres felles datter. Han er tiltalt for å ha slått i hjel familiens katt med et kosteskaft.

Drapet på katten blir sett på som en del av de psykiske krenkelser han har utsatt datteren for, ifølge tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter.

«Han slo katten [...] slik at datteren så at katten fikk blodansamling i øynene og at den døde noe etter som følge av skadene og fortalte henne at dette hadde skjedd fordi katten hadde gjort feil», står det i tiltalen.

Mannen i 40-årene er tiltalt for omfattende fysisk og psykisk mishandling av datteren, som skal ha pågått i om lag ett år. Det mindreårige barnet skal både ha blitt slått og låst inne på et mørkt rom.

Han er også tiltalt for å ha tatt kvelertak på kona i november 2017.

– Hvordan stiller han seg til det han er tiltalt for?

– Han mener tiltalen ikke er riktig. Utover det kan jeg ikke si så mye mer, sier forsvarer Sverre Olaf Simonsen til VG.

For kattedrapet er mannen i 40-årene tiltalt etter dyrevelferdsloven. Katten skal ha blitt slått i hjel med et kosteskaft.

– Han mener det som skjedde var et uhell. Vi får høre hva hans forklaring er i retten, sier forsvareren.

Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett til uken.

Publisert: 02.06.19 kl. 22:42