NY SJEF: Nicolai Tangen er pekt ut til å lede Oljefondet, med det er ikke klart hvordan han skal kutte bånd til hedgefundet sitt og den personlige formuen. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Skal vokte Tangens verdier - anbefaler kundene å kjøpe AKO-fond

Gabler AS ble valgt til å passe på Nicolai Tangens eierpost i hedgefondet AKO Capital. De beskriver seg som uavhengig, samtidig råder de kundene til å investere i Tangens fond. Og de har oppdrag for Norges Bank.

Onsdag skal Norges Banks hovedstyre etter planen sluttbehandle ansettelseskontrakten til Nicolai Tangen. Han ble lansert som ny sjef for Oljefondet i mars.

Bankens kontrollorgan har kritisert ansettelsesprosessen og stilt spørsmål ved Tangens omfattende bruk av skatteparadis.

Ikke minst har de vært opptatt av Tangens bånd til sitt britiske hedgefond AKO Capital og at det bygges opp en «brannmur» mellom sjefsjobben i Oljefondet, den private milliardformuen og hedgefondet.

GABLER-SJEF: Konsernsjef Aksel Bjerkvik i Gabler AS. Foto: Thomas Brun, NTB scanpix

Målet er at informasjon om forvaltningen de ulike stedene ikke lekker ut og kan påvirke hverandre.

Gabler AS, som gir råd om kapitalforvaltning, bekrefter nå at de blir en del av denne brannmuren. De skal forvalte Tangens formue mens han er leder for Oljefondet.

– Jeg kan bekrefte at vi er i ferd med å inngå et klientforhold til Nicolai Tangen. Det er noe vi normalt ikke opplyser om, men Tangen har sagt det er greit at vi formidler det, sier konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik, til VG.

Gabler beskriver seg selv som «uavhengige rådgivere innen pensjon, forsikring og investering». Selskapet passer på investeringer for over 100 milliarder kroner.

VGs undersøkelser viser at Gabler allerede har forbindelser til Tangens AKO-system og Norges Bank. Finansprofessor Karin S. Thorburn mener funnene utløser behov for flere tiltak.

Anbefaler AKO-fond til kunder

Gablers ledelse bekrefter overfor VG at de anbefaler AKOs fond til kunder.

– Har Gabler rådet pensjonskasser til å investere i AKO?

– Ja. Gabler har et utvalg på litt over 30 fond som vi anbefaler våre kunder. AKO er et av de fondene. Vi har gitt råd om AKO, det er helt riktig, sier konserndirektør for Gabler Investments Tor Sydnes til VG.

Særlig Irland-registrerte AKO Global anbefales av Gabler.

– Hva tenker du om den doble posisjonen Gabler kommer i, der dere både skal forvalte verdier for Tangen og anbefaler kunder å kjøpe seg inn i AKO-fondene hans?

– Vi ser ingen dobbelrolle eller interessekonflikter i den oppgaven vi skal utføre. Det bygges inn sikkerhetsmekanismer som skal hindre at det oppstår noe slikt, sier Sydnes.

Stor AKO-andel

En av pensjonskassene Gabler har avtale med er i Agder Energi. Ifølge årsberetningen fra 2018 eide pensjonskassen poster verdt 300 millioner kroner i AKO-fond. Det tilsvarte over 17 prosent av verdiene i aksjer og andeler det året.

Gablers Arne Gunnar Holvik er daglig leder både der og i Skagerak Energis pensjonskasse. VG har fått tilsendt årsberetningen fra 2019, som viser at Skagerak energi eide poster i AKO-fond verdt rundt 225 millioner kroner. Det tilsvarte rundt 12 prosent av verdiene plassert i aksjer og andeler det året. Gabler Investments er oppgitt som rådgiver for kapitalforvaltningen.

De to pensjonskassene eier fremdeles postene i AKO-fondene. VG har bare kartlagt de to, men Gabler jobber for 64 norske pensjonskasser og en rekke store finansinstitusjoner. Holvik ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG.

INVESTOR-SJEF: Konserndirektør for Gabler Investments, Tor Sydnes . Foto: Thomas Brun / NTB produksjon

– Gabler er vår hovedrådgiver for investeringer, bekrefter styreleder i Agder Energi pensjonskasse, Jone Corneliussen til VG.

– I jungelen av fond der ute er jo AKO ryddige og åpne, sier Corneliussen.

Bjerkvik i AKO vil ikke opplyse til VG hvor stor andelen AKO-fond er av kundenes aksje- og fondsporteføljer.

– Taushetsplikt

– Har dere opplyst Norges Bank om at dere anbefaler kunder å investere i AKO?

– Jeg kan ikke si noe vår kommunikasjon med Norges Bank eller noen andre, sier Sydnes i Gabler.

Sydnes vil ikke svare på om Gabler skal håndtere både Tangens eierpost i AKO Capital, slik det ble foreslått i vinter, og Tangens formue som skal «hjem» til Norge.

Han understreker likevel at rollen blir annerledes enn Tangens juridiske rådgiver skisserte i sitt brev til Norges Bank i vinter.

PLANEN I VINTER: Slik skisserte Tangens juridiske rådgivere en løsning for hans verdier og eierskap i AKO i vinter. Foto: Faksimile

Trekkplaster på Gabler-seminar

Gabler avholdt et stort investorseminar i Oslo i fjor høst. Blant temaene var hvordan man kan tjene penger med en økende nasjonalisme:

«The great fall of nations and rates

The future rise of nationalism and profits»

Foto: VGs faksimile

Tre av innlederne var tilknyttet AKO-systemet:

AKO-sjef Nicolai Tangen

Tangens etiske rådgiver, professor Henrik Syse ved Fredsforskningsinstituttet.

Direktør og partner i AKO Capital, Torkell Eide.

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020.

– Åpenbare koblinger

Finansprofessor ved NHH Karin Thorburn sier informasjonen VG fremlegger bør få konsekvenser.

– Opplysningene viser at det finnes tettere bånd mellom Gabler og Tangen enn det som var allmenn kjent. Det er naturlig å spørre seg om det er en armlengdes avstand her. Det må man følge opp, sier Thorburn.

FORESLÅR TILTAK: Professor Karin Thorburn ved NHH. Foto: Marit Hommedal, NHH

– Norges Bank bør sette opp en rapporteringsplikt, slik at de får innsyn i investeringene Gabler gjør med Tangens kapital og kan kontrollere at det ikke ser ut til å være noe informasjonsflyt eller interessekonflikt, sier Thorburn til VG.

Professor Guttorm Schjelderup ved Senter for skatteforskning på Norges handelshøyskole (NHH) reagerer også på funnene.

REAGERER: Professor Guttorm Schjelderup. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er klare koblinger mellom AKO-fondene og Gablers virksomhet. Uansett løser ikke en slik brannmur interessekonflikten. Det skyldes at Oljefondets investeringsbeslutninger vil påvirke AKO-fondene så lenge de er investert i det samme, sier Schjelderup.

Norges bank er Gabler-kunde

Ifølge årsrapporten til Norges Banks pensjonskasse inngikk den en avtale med Gabler om flere administrative tjenester i 2018. Gabler har også en konto for pensjonskassens midler i et eiendomsfond.

VG har spurt Norges Bank om verdien på avtalen, men presseansvarlig Bård Ove Molberg hevder den er underlagt taushetsplikt.

Pensjonskassen kjøper også bistand av Gabler for rapportering til Finanstilsynet.

