HOLDER LITT IGJEN: Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen åpner mye av samfunnet igjen etter corona-nedstengningen, men går ikke så langt som Folkehelseinstituttet anbefalte. Foto: Fredrik Hagen

FHI: Ville åpne mer enn regjeringen

Folkehelseinstituttet mente at universiteter og høyskoler også kunne åpnes, og at hjemmekontorene kunne avvikles. Men regjeringen frykter trengsel på kollektivtransporten.

- Tiltaksbyrden har vært stor. Hvis alle tiltakene videreføres, vil de uheldige ringvirkninger for virksomheter og samfunn ikke være holdbare over tid, skrev FHI-direktør Camilla Stoltenberg i sitt faglige råd som ble gitt i forkant av regjeringskonferansen torsdag.

Regjeringen lar nå grunnskoler og videregående skoler åpne i neste uke, og slakker på en rekke andre råd og begrensninger som nordmenn har levd med i nærmere to måneder.

Ville åpne for innenlandsreiser

Men Folkehelseinstituttet argumenterte for at regjeringen kunne åpne enda mer:

I det faglige rådet fra FHI hadde ekspertene også rådet regjeringen til å trekke anbefalingen om å avstå fra innenlands reiser som ikke er strengt nødvendige.

Begrunnelsen var at det nå er lite smitte i hele landet.

«Hvis anbefaling om avstand på minst en meter etterleves så har gruppestørrelse liten betydning. Dermed anbefales også oppheving av; stengte grunnskoler, videregående skoler, universitet og høyskoler samt oppfordring om hjemmekontor», heter det videre i FHI-anbefalingen.

Åpner for en av fire studenter

Men ekspertene på Folkehelseinstituttet ble bare delvis hørt:

Høyere utdanning åpner bare for de som risikerer å bli forsinket i studiene, altså 25 til 30 prosent av studentene.

Det kom heller ikke noen åpning for reiser innenlands, ut over et varsel fra statsminister Erna Solberg (H) om at det kommer nye råd og ferie- og fritidsreiser innenlands 15.mai.

Anbefalingen om hjemmekontor gjelder nå kun bedrifter med for trange lokaler og med ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk. I den nye anbefalingen slås det fast at arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstida.

RÅDGIVER: Camilla Stoltenberg, direktør på Folkehelseinstituttet, var på plass under regjeringens pressekonferanse torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Frykter trengsel på bussen

– Vi ser hver del av samfunnet i en sammenheng. Vi må ta hensyn til presset på kollektivtransporten i og rundt de store byene. Det er en veldig viktig hindring, sier Henrik Asheim (H), minister for høyere utdanning, til VG.

– Om vi åpner for mange tusen studenter og alle arbeidsplasser åpner, da blir det veldig mange på en gang på kollektivtransporten, legger han til.

– Mange universiteter har lagt til rette for nettundervisning og hjemme-eksamen, og mange studenter har reist hjem fra sine læresteder. Derfor åpner vi for de som må være på campus for å fullføre, og trenger tilgang til øvingsrom og laboratorier, sier Henrik Asheim.

Nye smittebølger

FHI slår også fast at det vil være en vedvarende fare for nye bølger av epidemien i årene som kommer.

Instituttet regner med at minst en prosent av alle smittede vil ha behov for sykehusinnleggelse, og at rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

«Helsetjenesten må fortsatt planlegge for at man ikke makter å stanse en slik bølge raskt nok og at belastningen kan bli betydelig», skriver FHI.

Publisert: 07.05.20 kl. 21:06

