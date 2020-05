I RETTEN I FRANKRIKE: Makaveli Lindén ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling i Dijon i oktober i fjor etter ni dager på flukt gjennom Europa. Foto: Tomm W. Christiansen

Makaveli Lindén er tiltalt for drap

Svenske Makaveli Lindén er tiltalt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo i oktober 2018.

Det skriver TV 2.

Nyhetskanalen skriver videre at det i tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, fremgår at Paltto ble stukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen med kniv.

Påtalemyndigheten vil i utgangspunktet be om overføring til tvungen psykisk helsevern, og åpner samtidig for muligheten for at de kan be om forvaring.

Lindén har erkjent at han tok seg inn i leiligheten og drepte Heikki Bjørklund Paltto som bodde i et kollektiv sammen med kamerater på Majorstuen høsten 2018. Han har i avhør forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer.

De sakkyndige som har observert drapssiktede Makaveli Lindén mener 21-åringen er tilregnelig.

Publisert: 11.05.20 kl. 16:43

