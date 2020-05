I RETTEN I FRANKRIKE: Makaveli Lindén ble pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling i Dijon i oktober 2018 etter ni dager på flukt gjennom Europa. Foto: Tomm W. Christiansen

Majorstuen-drapet: Makaveli Lindén tiltalt for drap

Svenske Makaveli Lindén er tiltalt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo i oktober 2018.

Det melder TV 2.

Nyhetskanalen skriver at det i tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, fremgår at Heikki Bjørklund Paltto ble knivstukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen.

Sakkyndige som har observert drapssiktede Makaveli Lindén, har konkludert at 21-åringen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig og at han dermed kan idømmes ordinær fengselsstraff eller forvaring.

Likevel vil påtalemyndigheten i utgangspunktet be om overføring til tvungen psykisk helsevern for Lindén.

– Tiltalen er basert på at han blir vurdert som psykotisk i gjerningsøyeblikket, og det betyr at det vil bli nedlagt påstand om en dom på tvunget psykisk helsevern, sier Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

– Jeg har diskutert med klienten i dag og vi aksepterer det. Grunnen til det er at da rettspsykiaterne vurderte at han var tilregnelig, var det under så sterk tvil at vi mener at det da er juridisk korrekt slik påtalemyndighetene har gjort å påstå ham bedømt som utilregnelig, sier Storrvik.

– Det har jeg diskutert med klienten i dag, og vi vil ikke reise innvendinger mot det under rettssaken, avslutter han.

ADVOKATER: Lindéns forsvarer Øystein Storrvik (t.v.) og politiadvokat Christian Hatlo. Her fotografert i Oslo tingrett i april 2019 i forbindelse med da Lindén skulle fremstilles for varetektsfengsling. Foto: Terje Bringedal / NTB scanpix

Lindén har erkjent at han 15. oktober 2018 tok seg inn i leiligheten og drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) som bodde i et kollektiv sammen med kamerater på Majorstuen i Oslo. I avhør har Lindén forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer.

Etter drapet rømte Lindén til Frankrike. På veien ble han mistenkt for å ha drept Johanna Jostemeling (58) i byen Mechelen i Belgia mens han var på flukt.

Han ble pågrepet på en togstasjon i Dijon i Frankrike etter å ha vært på flukt i ni dager og var etterlyst av Interpol over hele verden.

Etter å ha blitt utlevert fra Frankrike til Norge, var Lindén i en lengre periode innlagt til tvungen observasjon ved St. Olavs hospitals regionale sikkerhetsavdeling på Brøset i Trondheim.

I en kjennelse fra Oslo tingrett 6. mai kommer det frem at Lindén ble innlagt på Dikemark i Asker i februar i år, der han fortsatt er innlagt, skriver NTB. Inntil videre er han varetektsfengslet frem til 1. juli.

