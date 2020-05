KREVER MER: Lederen i Fagforbundet, Mette Nord, KS og NSF går sammen i et felles krav til regjeringen. De mener kommunene bør få mer av den nasjonale utstyrsbeholdningen. Foto: Therese Alice Sanne

Mener kommunene bør få smittevernutstyr av sykehusene: – Stort udekket behov

Sykepleierforbundet, Fagforbundet og KS krever at kommunene skal få mer av sykehusenes utstyr. I et brev til helseministeren ber de regjeringen iverksette strakstiltak for å bedre situasjonen i eldreomsorgen.

– Det er et stort udekket behov. Sykehusene har vel fått dekket sine behov nå, men kommunene har det definitivt ikke, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet, til VG.

I et brev skriver Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunesektorens organisasjon KS at de får mange spørsmål om mangel på smittevernutstyr, særlig i sykehjem og hjemmetjeneste.

«Selv om situasjonen er variert rundt om i landet er vi kjent med at det mangler enkelt smittevernutstyr for å forhindre smitte til de mest sårbare pasientene der det er smitte i nærmiljøet», står det i brevet til helseministeren.

«Dette er tatt opp gjentatte ganger i møter med helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet uten at situasjonen er bedret», fortsetter de.

Ber om strakstiltak

Det er kommunene som har ansvaret for blant annet sykehjem og hjemmetjenester, mens staten har ansvaret for de offentlige sykehusene.

Fagforbundet, KS og NSF understreker at kommunene har en stor belastning under epidemien:

«(...) mange av pasientene i sykehjem og hjemmesykepleie de mest risikoutsatte for alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet. Helsepersonell som må i karantene eller blir smittet selv, utgjør en fare for at tjenestene ikke lenger er forsvarlige.»

De tre går nå sammen og ber nå regjeringen iverksette strakstiltak for å bedre situasjonen i kommunene.

Samtidig krever de at fordelingen av smittevernutstyr endres, slik at kommunene får mer.

– Helt, helt feil

Helsedirektoratet har vedtatt en fordelingsmodell som går ut på at helseforetakene, altså sykehusene, skal få 70 prosent av utstyret, at kommunene skal få 20 prosent og at 10 prosent skal gå til et reservelager nasjonalt.

Kommunene har også et selvstendig ansvar for å skaffe utstyr på egen hånd. Slik VG har skrevet om tidligere, sier de store kommunene at denne innkjøpsordningen ikke fungerer etter hensikten.

– Det har vært mangel fra dag én. Nøden har drevet folk til å bestille utstyr som kanskje ikke er godt nok. Det gir en falsk trygghet, sier Nord i Fagforbundet.

Hun påpeker også at det oppstår et marked for useriøse aktører.

– Det blir helt, helt feil, sier hun.

Usikkerhet

Kommunene melder ukentlig inn sin utstyrsbeholdning til helsemyndighetene.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF, mener denne innrapporteringen skaper problemer, fordi den baserer seg på faktisk forbruk og ikke reelt behov.

– Dette bidrar til en videreføring av et underskudd på utstyr i kommunene. Konsekvensen er at rasjoneringen fortsetter, noe som bidrar til økt usikkerhet blant våre medlemmer, skriver hun i en sms til VG.

– Særlig i hjemmetjenesten får vi flere meldinger om at behovet er større enn tilgangen på utstyr.

SKJEVFORDELING: Helsemyndighetene har bestemt at sykehusene skal få 70 prosent av det nasjonale utstyret, mens kommunene skal få 20 prosent. 10 prosent går til en sentral buffer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vurderer fortløpende

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier at fordelingsnøkkelen vurderes og evalueres fortløpende.

– Fylkesmennene i de fire helseregionene samordner seg og fordeler mellom kommunene ut fra de enkelte kommuners lagerbeholdning, smitteantall og belastning, skriver hun i en e-post til VG.

– Det er også viktig at kommunene selv undersøker om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet, for eksempel gjennom ordinære anskaffelser, bruk av utstyr hos andre aktører i kommunen eller gjennom samarbeid med nabokommuner.

Sverresdatter Larsen mener dette er en problematisk ordning.

– Å flytte ansvaret til kommunene og lokale løsninger øker sjansen for ulikheter i tilgang på smittevernutstyr, både mellom regioner, fra kommune til kommune, og mellom ulike institusjoner, sier hun.

LIV OG HELSE: Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF, mener utstyrsmangelen kan bidra til at smitten fortsetter å spre seg hos risikogrupper. – Det er alvorlig med tanke på liv og helse. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

«Svært kritiske»

Også flere kommuner i Oslo-området har nå gått sammen om et brev til helseministeren om utstyrsmangelen.

I brevet, som er signert rådmenn og kommunaldirektører i Oslo, Lillestrøm, Bærum, Nordre Follo og Ullensaker, ber kommunene om at fordelingsnøkkelen vurderes på nytt:

«Vi er svært kritiske til fordelingsnøkkelen hvor kommunene blir tildelt 20 % av smittevernutstyret. Vi mener den ikke tar høyde for den aktiviteten kommunene har, og de nye tiltakene som er etablert for å få kontroll med pandemien», skriver kommunene.

Kommunene understreker at det er «svært krevende» for dem å planlegge innkjøp av utstyr, blant annet fordi det er mange useriøse aktører på markedet, prisene har økt med flere hundre prosent og at de store leverandørene prioriterer å selge utstyr til Sykehusinnkjøp, som står for den nasjonale beholdningen.

De påpeker også at trykket på kommunene øker i forbindelse med gjenåpning av samfunnet, i tillegg til at kommunene nå skal teste flere.

Flest dør utenfor sykehus

Ifølge VGs oversikt onsdag 13. mai er 60 personer innlagt ved norske sykehus nå.

Helsemyndighetene registrerer antall utbrudd på sykehjem, men det finnes ingen tilsvarende oversikt over hvor mange personer som får behandling for alvorlig sykdomsforløp i sykehjem/hjemmetjeneste.

Derimot viser Folkehelseinstituttets ukesrapport fra tirsdag 5. mai at flest dør utenfor sykehus.

Ifølge rapporten dør 60 prosent i helseinstitusjoner, så som sykehjem og omsorgsboliger i kommunene. 35 prosent dør i sykehusene.

I midten av april sa helseminister Bent Høie (H) at sykehusene skulle over i normal drift igjen, etter at over 250.000 pasienter hadde fått timene sine satt på vent.

Sverresdatter Larsen tror økt aktivitet på sykehusene og mer testing vil bidra til å forsterke behovet for smittevernutstyr fremover.

– Det er viktig for våre medlemmer både ute i kommunene og på sykehusene, og ikke minst alle pasienter og brukere som sykepleierne er i kontakt med, at den nasjonale ordningen er robust nok til å møte behovet.

