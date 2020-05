Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Opplysninger til VG: Norge skal bruke en milliard på medisiner

Helsemyndighetene gir Helse Vest ansvaret for å etablere et beredskapslager av de 50 viktigste medisinene som det kan bli mangel på. Før 15.juli skal det kjøpes inn medisiner for en milliard kroner, får VG opplyst.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var i dagens foretaksmøte med helseminister Bent Høie, at oppgaven ble gitt til Helse Vest. I disse møtene deltar ledere og styret i de fire regionale helseforetakene: Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst.

Fristen for å bygge opp lageret er kort, og femti forskjellige medisiner skal kjøpes inn.

Kommunikasjonssjef Bente Aae i Helse Vest, bekrefter at Helse Vest har fått oppgaven.

Innkjøpet av medisiner er knyttet til forberedelser for et verstefalls-scenario med sammenbrudd i internasjonale forsyningslinjer for medisiner, får VG opplyst.

Publisert: 08.05.20 kl. 15:29

Fra andre aviser