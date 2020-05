DE SISTE VITNENE: Øverst fra venstre: Ivan Harry Vanje, Olga Marianne Esbensen, Ragnar Ulstein og Monrad Mosberg. Nederst fra venstre: Lars Bottolfs, Signe Raassum, Karsten Hansen og Gerd Semb. Foto: Andrea Gjestvang, VG

De siste tidsvitnene til VG: «Ta ikke friheten for gitt»

Monrad Mosberg (102) ble skutt i senk på D-dagen. Edith Notowicz (90) var nazi-legenes forsøkskanin. Nå er halvparten av de siste tidsvitnene VG har møtt, døde. Les deres siste beretninger.

Stian Eisenträger

Andrea Gjestvang (foto)

I fjor høst startet fotograf Andrea Gjestvang og journalist Stian Eisenträger jakten på de siste heltene fra krigen i Norge.

Enkelte var for syke til å bli intervjuet. Andre falt fra før vi rakk å ta kontakt.

Før corona-pandemien satte en stopper for all reisevirksomhet og fysiske møter med mennesker i risikogruppene, rakk vi å intervjue noen av dem.

De er samlet om et viktig budskap:

«Ta ikke friheten for gitt».

8. mai er det 75 år siden frigjøringen fra den tyske okkupasjonsmakten og den menneskefiendtlige nazismen. De overlevende vi har møtt er mellom 90 og 102 år gamle.

Halvparten av dem har gått bort siden vi intervjuet dem.

I løpet av noen år vil de fleste som hadde en aktiv rolle under krigen være borte. Et kapittel er i ferd med å lukkes. Slik er livets gang.

OVERLEVDE: Edith Notowicz var bare 14 år gammel da hun i mai 1944 ble deportert fra sitt hjem i Ungarn og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz i det tyskokkuperte Polen. Etter krigen kom hun til Norge. Foto: NORA SAVOSNICK / REUTERS

Trondheimskvinnen Edith Notowicz (90) er en av de siste norske statsborgere som har opplevd holocaust og fortsatt kan fortelle.

– Dere skal stå på og ikke la hatet få gripe om seg. Dere kan stoppe det. Dere er unge. Dere vet hva som skjedde, sier hun.

I jødisk tradisjon sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen når hjertet ditt slutter å slå. Den andre gangen når navnet ditt sies, leses eller tenkes på for siste gang.

VG - hjemmefrontens avis - vil fortsette å bidra til at navnene og historien aldri glemmes.

Vær ikke likegyldig. Gratulerer med dagen!

BYGDE LANDET: På Hitlers ordre gjennomførte den halvmilitære organisasjonen Organisation Todt en rekke storstilte byggeprosjekter i Norge. Sovjetiske krigsfanger som Oleksandr Chalich (100) ble brukt som slavearbeidskraft til bygging av jernbane, veier, flyplasser og festningsanlegg. Øverstkommanderende for den tyske okkupasjonsmakten krevde 145.000 krigsfanger for å kunne gjennomføre Hitlers planer om en jernbane til Kirkenes. Planene ble ikke realisert, men Nordlandsbanen ble delvis fullført ved hjelp av krigsfangenes arbeidskraft. Foto: Gøran Bohlin, VG

Publisert: 07.05.20 kl. 15:33

