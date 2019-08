– Det er lov med høy temperatur, og hvis du vil banne til meg tar jeg det helt med ro. Men åpenbare trusler, og særlig seksualisert trakassering, er noe helt annet, sier Lene Westgaard-Halle (H). Foto: Birgitte Aarebrodt

Ble hetset etter klimadebatt: – Det er den nye innvandringsdebatten

Stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle (H) synes hetsen i klimadebatten er blant det aller verste hun har stått i, og at det blir stadig verre. – Jeg har aldri opplevd så mye trusler og hatmeldinger i andre sammenhenger.

– Det er et demokratisk problem. Og mitt inntrykk er at vi sliter særlig lokalt, fordi vanlige folk ikke vil stå på valglistene fordi det er for tøft å stå i dette, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

Forrige fredag la Høyre-politikeren ut en klima-tweet, med oppfordring til sine følgere om å tenke over egne klimautslipp.

Blant responsen hun fikk, var en seksuelt trakasserende tilbakemelding fra en profilert advokat. Utvekslingen ble først omtalt av NRK.

Westgaard-Halle forteller at hun som politiker er vant med å få negative og sjikanerende meldinger og hets, men at hun i dette tilfellet ikke kunne tie det i hjel.

– Jeg mener at politikere skal ha høyere terskel. Men dette er en profilert advokat og samfunnsaktør, og da er det viktig at noen faktisk sier ifra, sier hun til VG.

– Det er lov med høy temperatur, og hvis du vil banne til meg tar jeg det helt med ro. Men åpenbare trusler, og særlig seksualisert trakassering, er noe helt annet.

– Den nye innvandringsdebatten

I VG forrige mandag sier Siv Jensen og Sylvi Listhaug at et krenkelseshysteri har spredt seg i Norge, hvor hensynet til dem som blir krenket av ytringer er så sterkt at det går ut over ytringsfriheten. De angriper blant annet Hadia Tajik, som har åpnet for at netthets kan bøtelegges. Tajik slår imidlertid kraftfullt tilbake på kritikken fra Frp-toppene.

Lene Westgaard-Halle vil ikke kommentere en eventuell bøtelegging. Men hun opplever at særlig klimauttalelser blir gjenstand for svært sterke tilbakemeldinger, og frykter at det vil skremme folk fra å engasjere seg.

– Jeg opplever at dette er den nye innvandringsdebatten. Tilbakemeldinger går sjelden på sak, og jeg har aldri opplevd så mye trusler og hatmeldinger i andre sammenhenger, sier hun til VG.

AKTIVISTER: På Frøya har demonstranter slått opp leir ved anleggsområdet til vindparken. Både engasjementet og debatten rundt utbyggingen har til tider vært rødglødende det siste året. Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

Klimakrangel

På Frøya i Trøndelag har motstanden mot vindkraftutbygging eskalert de siste månedene, samtidig som debatten om vindmøllene har blitt mer amper på sosiale medier og i Facebookgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya». Onsdag skriver Adresseavisen at utbyggingen sammenlignes med nazistenes okkupasjon under 2. verdenskrig.

Tore Undeland, professor emeritus i energi og klima ved NTNU, har uttalt seg gjennom debattinnlegg i Adressa ved flere anledninger. Nylig ble han omtalt som «alvorlig hjerneskadet» i Facebookgruppen.

Ifølge Undeland har sjikane og grove meldinger gjort at flere av hans professorkolleger har mistet lysten på å delta i klimadebatten.

– Jeg har tidligere fått debattinnlegg på trykk sammen med medprofessorer. Men på grunn av tilbakemeldingene man får, er responsen «aldri mer». Hvis man kommer på trykk, følger grove uttalelser i respons, sier Undeland til VG.

Selv tar han gjerne til motmæle, og forteller at tilbakemeldingen bare inspirerer han til å skrive mer. Men han tror mange kolleger ikke orker.

– Klimafornektere er så høyrøstede og fæle at de dominerer debatten. De som har enorm kunnskap og bruker år på dette som professorer, orker ikke gå ut med dette når de vet at de blir hudflettet for det, sier han.

Et økende problem

Som tidligere medarbeider i miljøstiftelsen Zero og selverklært «grønn» er Lene Westgaard-Halle aktivt for utbygging av vindkraft, særlig til havs. Feltet er gjenstand for en debatt som har tatt av, mener hun.

– Det er helt klart et økende problem, og det blir stadig verre. Fordi vi har fått arenaer for det, og fordi det er anonymt. Det er bare å lete i kommentarfeltet på sider som Resett, så kan du bade i hat, dersom du har lyst til det, sier Westgaard-Halle.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, har samme oppfatning.

– Jeg tror ikke jeg har vært borte i en debatt som har vært så amper, med så sterke følelser og karakteristikker av motstandere, sier Laugen til VG.

Trønderenergi er ansvarlig for utbyggingen av vindkraftparken på Frøya, og som pressetalsmann er Laugen plassert i skuddlinjen for meningsmotstanderne. Det kjenner han på.

– Det er klart det ikke er noe hyggelig å bli gjenstand for personangrep og usaklige karakteristikker. Det gjør noe med deg å bli angrepet fra øst og vest, og jeg tror debattklimaet bidrar til å skremme folk bort fra å delta i diskusjonene, sier han.

– Vi er klar over at folk er frustrerte og at vi må være hardhudet for kritikken. Men når folk begynner å kritisere deg som person på grunn av noe selskapet står for, er det et tegn på at debattformen har sporet av.

Publisert: 21.08.19 kl. 10:07