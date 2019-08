PARTILEDER: Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Foto: Tore Kristiansen, VG

SV-fylkesleder krever avklaring fra Vedum: – Prioriterer du Nord-Norge?

På de siste målingene har Senterpartiet vokst så mye i Nord-Norge at de har klatret forbi Ap. Men SV-fylkesleder Christian Torset i Nordland mener det er én viktig ting Vedum ikke har vært klar nok på.

– Hvis Vedum mener at han vil støtte Nord-Norgebanen, og prioriterer det, kan vi få flertall for en konseptutvalgutredning (KVU) på Stortinget, sier Torset til VG.

Han ber Sp-lederen komme med en forpliktende avklaring på hvorvidt han og Senterpartiet vil kreve en utredning, og gå inn for bygging av Nord-Norgebanen.

– Foreløpig har han bare sagt at vi like godt kan bruke 120 milliarder i Nord-Norge som sørpå. Det er litt halvhjertet, og dette bør ikke Sp slippe unna med. Han blir nødt til å komme på banen. Hvis han fortsetter å mumle, kan han risikere å få en rekyl.

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan bli svært dyr, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet, og regjeringen har ikke gått inn for å starte en grundigere utredning.

SV har programfestet at de vil forlenge og styrke jernbanen i Nord, og realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes. Sp har programfestet at de vil utrede fremtidens jernbaneinfrastruktur i og ut av Nord-Norge.

FYLKESLEDER: Christian Torset i Nordland SV. Foto: SV

– Folkekrav

Spørsmålet om Nord-Norgebanen fører til heftig debatt i Nord-Norge. Torset er en av dem som har gått ut mot at saken ikke har fått like mye oppmerksomhet hverken fra nasjonale medier, eller politikerne nasjonalt.

– Dette er det enkeltprosjektet som har størst betydning for den videre utviklingen av Nord-Norge. Jeg tror dette handler om hovedstadsboblen som oppstår når makten konsentreres på et så lite område, sier Torset.

Avisen Nordlys kalte i en leder banen for et «sterkt folkekrav» politikerne ikke kan overse, og viste til en meningsmåling de fikk gjennomført der 76 prosent av innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark stilte seg bak kravet om jernbane fra Fauske og videre nordover.

Torset kaller også Nord-Norgebanen et folkekrav, og mener manglende fokus på saken bidrar til at politikere slipper unna med å hinte, uten å ta et klart standpunkt.

Likevel har han tro på at det vil være mulig å samle et flertall på Stortinget for en konseptutvalgutredning.

– Ap har gjentatt at de vil støtte det. Det sa de for så vidt i en merknad på statsbudsjettet i fjor, men det at de sier det nå er mer forpliktende. Venstre har gjort et nytt vedtak i sentralstyret som tydeliggjør og demonstrerer klar støtte til en konseptvalgutredning. KrF vedtok også å jobbe for Nord-Norgebanen på sitt landsmøte.

NORD-NORGEBANEN: Den siste utredningen fra Jernbanedirektoratet tilsier grovt utregnet at Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø med avstikker til Harstad-Evenes vil komme på 133 milliarder kroner. Foto: Jernbanedirektoratet

Vil ha saken som maktkrav

Jernbanedirektoratets kostnadsanslag for Nord-Norgebanen er på over 100 milliarder kroner, med et slingringsmonn på hele pluss-minus 40 prosent.

Flere har vært kritiske til anslaget og vil vente på en konseptutvalgutredning, men Torset mener uansett det er verdt pengene.

– Det er ikke dyrere per meter enn sammenlignbare prosjekter. En mer enn 375 kilometer lang Nord-Norgebane til skarve 100 milliarder vil ha enorm innvirkning på samfunnet, og på næringslivet, som i dag transporterer ut varer med trailere på dårlige veier, sier han.

Han oppfordrer miljøene som ønsker banen til å stå samlet for å få nasjonale politikere til å forplikte seg, selv om de kan ha ulike meninger om hvor utbyggingen bør starte.

– Foran forrige valg stilte SV visse maktkrav for å inngå forpliktende samarbeid eller gå i regjering med Ap. Min målsetting er at bygging av Nord-Norgebanen skal være et av de absolutte kravene vi legger til grunn, hvis vi stiller krav foran stortingsvalget i 2021. Det er ingen grunn til å tro at andre partier vil prioritere banen like høyt som SV, derfor tror jeg det er nødvendig med litt press hvis vi skal komme i mål.

HELT UENIG: Stortingsrepresentant Sandra Borch fra Troms mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært veldig tydelig om Nord-Norgebanen. Foto: Helge Mikalsen

Senterpartiet: SV kan takke oss

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke tilgjengelig tirsdag, og stortingsrepresentant Sandra Borch uttaler seg på vegne av Senterpartiet. Hun kan ikke forstå kritikken fra SV.

– Vi ser det samme som dette fra SV i Troms også – jeg synes det er merkelig av dem å utfordre Senterpartiet, som har vært tydelige i denne saken. Da regjeringen ikke ville prioritere utredningen fra jernbanedirektoratet før den var kommet, sto vi sammen med SV i spørretimen på Stortinget og kjempet for det.

– Stiller du og Vedum dere bak et krav om en konseptutvalgutredning?

– Neste steg hvis man skal gå videre er en konseptutvalgutdedning for å få prosessen i gang. Ingenting hadde vært bedre enn om vi kunne fått et samlet storting til å gå for det. Det er klart og tydelig at Nord-Norge bør være den landsdelen som blir prioritert på det neste store samferdselsprosjektet. Det er stor vekst i sjømatnæringen, vi trenger eksport på bane og færre trailere på veiene.

Hun mener det bare er tull at Vedum ikke har vært tydelig i saken.

– Han har til og med sagt at prislappen fra jernbanedirektoratet ikke er så forskrekkende når man sammenligner det med hva Oslopakke 3 koster. Sp er tydelige, og prioritere å få regjeringen over på andre tanker.

Hun mener også det er åpenbart at Senterpartiet og Vedum prioriterer Nord-Norge.

– Det er ikke SVs partileder som har besøkt alle kriker og kroker i Finnmark og Troms det siste året, det er Vedum. SV kan takke Sp for at det er så mye fokus på Nord-Norge i denne valgkampen, og for at det er så mye fokus på de politiske sakene som rører seg i Nord-Norge. Nord-Norgebanen er en av dem.

