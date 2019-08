SIKTET: Philip Manshaus bar preg av at han ble overmannet av flere personer i bærumsmoskeen etter skytingen. Han smilte da han ankom retten.

Begjærer seg løslatt etter etter moské-skytingen

OSLO TINGRETT/BÆRUM (VG) Philip Manshaus (21) ankom fengslingsmøtet full av blåmerker og sår, smilende til pressen. Kort tid senere begjærte han seg løslatt.

Oppdatert nå nettopp

Denne saken oppdateres fortløpende!

Mandag ble Philip Manshaus fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten kommer til å be om at han varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Før fengslingsmøtet ble det klart at han samtykker til fotografering før retten settes.

Det er ventet en kjennelse i 16-tiden.

Hans forsvarer Unni Fries opplyser at 21-åringen begjærer seg løslatt.

Bakgrunn: Philip Manshaus (21) terrorsiktet

Smilte

I 12-tiden ankom 21-åringen ankom rettslokalet. En drøy time senere kom han inn i rettssalen sammen med sin forsvarer Unni Fries. Siktede hadde blåveis rundt begge øynene og bar preg av basketaket han havnet i etter skytingen i bærumsmoskeen. Nedover halsen har han en rekke merker og sår.

Se direktesending her:

Manshaus smilte i det han satte seg ned. Han utvekslet noen ord med sin forsvarer og drakk vann mens pressen tok bilde av ham. Han så lenge i retning journalistene og fotografene.

VGs kommentator Anders Giæver sier at det er veldig sjeldent at drapssiktede lar seg fotografere slik.

– Han smilte litt mens han så seg rundt. Jeg kan ikke annet enn å huske på en tidligere mann som sto tiltalt for omfattende terrorangrep. Jeg får litt déjà vu på måten han ser seg rundt på og i det hele tatt, sier han, og refererer til terroristen Anders Behring Breivik.

I 14-tiden ble det klart at det blir lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Det opplyser tingrettsdommer Sven Olav Solberg i Oslo tingrett.

les også Medelever var bekymret for siktedes holdninger: – Jeg skjønte at noe sånt kunne skje

Tidligere ble det klart at politiet endrer siktelsen til å gjelde terror. Han er fra før siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster i familiens bolig i Bærum. 21-åringen nekter straffskyld.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva har forklart nå. Det er for tidlig, sa hans forsvarer Unni Fries til VG tidligere mandag.

Vil vurdere siktedes psykiske tilstand

Politiet ønsker at det utføres en judisiell observasjon av siktede, men foreløpig er det ikke gjort. Judisiell observasjon innebærer er kartlegging av siktedes psykiske tilstand og hvorvidt han er strafferettslig tilregnelig.

Samtidig som fengslingsmøtet pågår er politiet på plass i familiens bolig.

– Vi driver videre åstedsundersøkelser, sier en krimtekniker til VG på stedet.

PÅ STEDET: Politiet jobber i boligen der siktedes stesøster ble funnet drept. Foto: Thomas Andreassen, VG

Politiet fant søsteren (17) drept

Det var lørdag i 16-tiden at det ble meldt om skyting i al-Noor-moskeen i Bærum. Da politiet kom til stedet hadde de som var der, blant annet Mohammed Rafiq (65), overmannet gjerningsmannen.

les også Dette vet vi om gjerningsmannen

Det ble avfyrt flere skudd og 21-åringen skal ha hatt med seg to våpen. Ingen ble alvorlig skadet i angrepet. To personer, deriblant siktede, ble lettere skadet.

Senere lørdag aksjonerte politiet mot Manshaus adresse i Bærum. Der fant de hans 17 år gamle adopterte stesøster drept.

I forkant av drapet og moské-skytingen lastet Manshaus opp en rekke bilder av seg selv. Det ble delt sammen med et nettinnlegg der han hevdet seg utpekt av Brenton Tarrant som drepte 50 mennesker i Christchurch-angrepet på New Zealand i mars.

Publisert: 12.08.19 kl. 12:39 Oppdatert: 12.08.19 kl. 14:42

