KLAR FOR NYE SØK: Flere småbåter dro fredag kveld ut fra småbåthavnen i Dale i Sunnfjord for å søke etter den savnede 46-åringen. Foto: Privat.

Mann falt i sjøen fra båt: «Det er rørende å se hvor mange som ønsker å hjelpe til»

Småbarnsfaren som falt over bord fra en fritidsbåt i Fjaler i Sogn og Fjordane torsdag, er fortsatt ikke funnet. Midt i fellesferien har lokalsamfunnet mobilisert store ressurser for å delta i letingen.

– Det er rørende å se hvor mange som vil hjelpe til, og være til nytte, sier ordfører Gunhild Berge Stang til VG.

Det var ved 12-tiden torsdag Bjørn Ove Steig (46) fra Leikanger i Sogn falt i sjøen mens han var ute i båt med sine to mindreårige barn. Barna ble tatt hånd om av folk som skjønte at noe var galt, og begge ble reddet fysisk uskadet i land.

INNSATSLEDER: Fredag kveld kan en miniubåt bli satt inn i letingen etter den savnede 46-åringen i Dalsfjorden, opplyser politiets innsatsleder Øystein Russenes til VG. Foto: Privat

Ved 17-tiden fredag var en miniubåt på vei til kommunesenteret Dale for å bli satt inn i letingen. Det bekrefter politiets innsatsleder Øystein Russenes til VG.

– Vi håper å få miniubåten på plass så raskt det er praktisk mulig. Det er mulig den kan settes inn i søket løpet av kvelden. Ellers blir det lørdag morgen, sier Russenes.

Fjaler kommune har vel 2800 innbyggere, og i kommunesenteret Dale bor det rundt 1000 personer. Ordføreren sier at hendelsen preger bygda sterkt.

– Alle tenker på det som har skjedd, og alle håper at den savnede personen blir funnet så raskt som mulig. Hele lokalsamfunnet er veldig preget av medfølelse overfor de som er rammet, sier Berge Stang.

Torsdag kveld gikk leteaksjonen i Dalsfjorden over fra et redningssøk til et søk etter antatt omkommet person. Kommunen valgte da å gjennomføre et søk i kommunal regi, gjennom hele natt til fredag.

– Vi tenker at det er viktig, både for lokalsamfunnet og de pårørende, at det letes uten å senke tempoet. Det har vært forferdelige timer for de som står nærmest, sier hun.

ORDFØRER: - Hele lokalsamfunnet er veldig preget, sier ordfører Gunhild Berge Stang i Fjaler kommune. Foto: Privat

Ifølge Berge Stang har mellom 20 og 30 frivillige personer deltatt i strandsøk både fra land og fra båt de siste dagene. I tillegg kommer mannskaper fra brannvesen, sivilforsvar og Røde Kors lokalt.

– Mange har ønsket å bidra. Det er alt fra folk som har kommet med kaffe og vafler til letemannskapene, til båteiere som har søkt på fjorden. Til og med en eldre kvinne i robåt har vært ute og lett, sier Berge Stang.

Fredag kveld gjorde letemannskaper seg klare i småbåthavnen i Dale for å sette i gang et nytt søk. Ifølge Russenes er planen å søke til det blir mørkt, for så å fortsette lørdag morgen.

– Jeg synes det lokale engasjementet er veldig positivt. Arbeidet er bra organisert, og de gjør en god jobb, sier innsatslederen.

STOR REDNINGSAKSJON: Alle tilgjengelige ressurser ble satt inn etter at en 46 år gammel mann falt i sjøen ved Bjergeneset ved Dale i Sunnfjord torsdag. Foto: Privat.

Ifølge Russenes er fjorden mellom 100 og 200 dyp i området ulykken skjedde.

– Strømforholdene i fjorden er ikke ekstreme, men skiftende. Strømmene snur flere ganger i døgnet, og det er derfor vanskelig å gjøre en god vurdering. Slik sett er det utfordrende, sier han.

Ifølge politiet var det personene som brakte barna til land som varslet politiet om at en mann hadde falt i sjøen.

Publisert: 19.07.19 kl. 20:24