NOK ER NOK: Frode Myrhol reiste til Oslo for å ta et oppgjør med deler av Oslo FNB. Foto: Signe Christine Urdal

Full strid i Oslos bompengeparti: Myrhol fløy til Oslo for å rydde opp

Styret i Oslo FNB nekter å melde seg inn i partiet sentralt, og vil selv ha kontroll på betaling fra medlemmene. – Denne gjengen har ikke noe med oss å gjøre, sier bompengeparti-grunnlegger Frode Myrhol, som anklager dem for sjikane og løgner.

Torsdag fløy han fra Stavanger til Oslo for å holde et oppvaskmøte i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Oslo – der han er i full konflikt med en fløy av lokallaget.

Han anser dem nemlig ikke som en del av FNB, selv om flere av dem står på valglisten til Oslo FNB og kan velges inn i byrådet.

– De har ganske enkelt ikke meldt seg inn i partiet. Vi anser at denne gjengen ikke har noe med oss å gjøre, sier Myrhol til VG.

Kjernen i konflikten er nemlig at styret holder fast ved en egen innmeldingsløsning der folk registrerer seg og betaler medlemskontingent på en lokal side de har opprettet, i stedet for å melde seg inn via den sentrale siden. De vil ikke si til FNB sentralt hvem som har meldt seg inn.

Myrhol sier dette i praksis betyr at det nå er folk i Oslo som tror at de har meldt seg inn i FNB og betalt kontingent, som ikke egentlig er medlemmer.

– Vi har aldri godkjent den lokale varianten av innmelding de har laget. Vi har sagt at de må sende over medlemslisten så de kan bli inkorporert i det sentrale medlemsregisteret – det nekter de å gjøre, sier Myrhol til VG.

Krever vedtektsendring

Styreleder Jan Eriksen, som er nummer sju på partiets valgliste i Oslo, avviser at FNB Oslo ikke har noe med FNB å gjøre.

– Vi tok kontakt med Frode Myrhol før vi registrerte FNB Oslo i Brønnøysund. Styret har deretter hatt arbeidsmøter hver tirsdag, der listekandidater og andre frivillige har deltatt, sier han.

Han sier de som har meldt seg inn via Oslos løsning er fullverdige medlemmer. Han mener også han har flesteparten av listekandidatene i Oslo på sin side, bortsett fra toppkandidatene.

– Hvorfor kan dere ikke bare melde dere inn i partiet sentralt?

– Lovverket tilsier at man er medlem der man betaler medlemskontingent. Dette prinsippet gjelder i alle typer organisasjoner. Dersom man ønsker å spare ressurser ved å ha en sentral innmelding, for eksempel i en hovedorganisasjon, så betyr det at dette må gjenspeiles i vedtektene.

Han mener vedtektene i FNB sentralt er mangelfulle, og ikke åpner opp for sentral innmelding der man blir medlem av et lokallag

– På dette grunnlag har det vært åpnet for medlemsregistrering direkte i FNB Oslo, noe som samsvarer med partiforskriften. Hensikten har vært å ivareta medlemmenes stemmerett i det lokale partileddet.

– Sjikane og løgner

I tillegg til å ha en egen medlemsløsning, sier Myrhol at fløyen i Oslo FNB har drevet med sjikane og spredd løgner om ledelsen, og forsøkt å gi munnkurv til toppkandidatene Cecilie Lyngby og Bjørn Revil.

– Det stemmer ikke. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre, sier Eriksen om sjikane og løgn-anklagene.

Han avviser også at styret skal ha gitt toppkandidatene munnkurv.

– Vi har bedt kandidatene om å tilbakemelde når de er i mediene og hva de prater om i mediene, og ha en løpende dialog om det.

TOPPKANDIDATER: Førstekandidat Bjørn Revil (t.h.) og annenkandidat Cecilie Lyngby (nr. to f.h.) demonstrerer ved bommen i Middelthunsgate lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Begynte å gråte

Stavanger Aftenblad var til stede på oppvaskmøtet torsdag, der bare de som er sentrale medlemmer var invitert. Fløyen som ikke er sentrale medlemmer dukket likevel opp og krevde å få være med, og det førte til mye bråk. Hun sier til avisen at hun begynte å gråte.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Jeg synes folk skal holde seg til saken og diskutere som voksne mennesker, sa hun.

Hun understreket også at dette i hovedsak er en konflikt mellom Myrhol og styret i Oslo.

– Jeg er ikke en del av denne fighten. Jeg forholder meg bare til FNB sentralt og at jeg er annenkandidat i Oslo.

Toppkandidat Bjørn Revil sier også til VG at han ikke har noe å gjøre med den administrative konflikten, og at han er glad Myrhol kom til Oslo for å rydde opp.

– Det går en grense

Oslo-styret hevder at det er opp mot 1000 mennesker som har meldt seg inn direkte i FNB Oslo, og betalt kontingent. Myrhol sier imidlertid at han ikke har noen kontroll på hvor mange som kan ha meldt seg inn, og at han ikke stoler på tallene.

Han sier det er omtrent 450 medlemmer i Oslo som har meldt seg inn via de sentrale sidene.

– De har ikke vært inkludert i møtene til denne klubben, som jeg har begynt å kalle dem. Her må vi bare vise at det er en sentral ledelse, sier han.

Han sier det vil bli mulig for flere i fløyen i Oslo FNB å bli fullverdige medlemmer av partiet om de sender over medlemslisten og slutter å kreve inn betaling via sin egen løsning.

– Det går en grense for hvor lenge vi kan akseptere dette. Det er den eneste løsningen. Vi må få oversikt over hvor mange medlemmer det er, så det skal være regnskapsmessig rett.

Under oppvaskmøtet torsdag valgte lokallaget i Oslo et midlertidig styre som skal forsøke å løse den betente konflikten innen 10 dager. Hvis de ikke klarer det, sier Myrhol at de som er sentralt registrert som medlemmer i Oslo, vil samles og velge et styre for Oslo FNB. Så vil han be folk som har meldt seg inn via Oslo FNB-styrets egen side vise kvittering på at de har betalt, og tilby dem medlemsskap i det nye lokallaget uten at de trenger å betale en gang til.

