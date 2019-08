HYLLES: Mannen med hvitt hodeplagg stoppet den siktede mannen i 20-årene. Foto: Jørgen Braastad

65-åring stoppet siktede: – Glad for den støtten og hjelpen jeg har fått

Mannen som la angriperen i bakken var en tynn kar på 65, ifølge et vitne. Heltemodig, sier et vitne til hendelsen.

– Jeg er glad for den støtten og hjelpen jeg har fått, sier Mohammed Rafique, mannen som la siktede i bakken, gjennom sin tolk.

– Jeg er preget, fortsetter han.

VG har tidligere skrevet at mannen er i 70-årene, men bistandsadvokaten sier søndag formiddag at han er 65 år gammel.

I likhet med en rekke andre fra moskeen i Bærum er han søndag til stede under eid-feiringen på Thon Hotell i Sandvika.

– Han har gitt en forklaring til politiet, men tenker ikke det er tidspunktet på å gi forklaring nå, sier tolken.

– Han hadde en rask handling. Så fort han kom inn, var han rask og fikk tak i personen. Det varte en stund før han fikk hjelp av styremedlem, og politiet kom til unnsetning, sier tolken.

Tidligere snakket VG med Irfan Mushtaq, som kom til moskeen som ble angrepet i Bærum kort tid etter at gjerningsmannen hadde kommet seg inn.

– Jeg var den som løp inn og satte meg oppå ham. Han var skadet. Han prøvde å vri seg litt unna. «Bestefar» hadde såpass godt grep om ham at han ikke klarte å komme seg unna, forteller Mushtaq til VG.

– Att han tenkte på alle andre før seg selv, det er heltemodig.

Rafique omtales ofte som «bestefar» av de andre i menigheten. Den eldre mannen forsøkte å stoppe angriperen nesten umiddelbart etter at han kom inn i moskeen.

– Gjerningsmannen kom skytende inn gjennom glassdøra, og hadde jo våpen på seg. Så han tok tak i ham rundt, men tok ikke fra ham våpenet, også blir det basketak. Og i basketaket har gjerningsmannen tydeligvis mistet den ene rifla si, men han hadde fortsatt pistolene og et belte med masse kuler, sier Mushtaq.

– Var Rafique alene om dette?

– Han var alene om det, ja. Mellom døra og midten av salen, det er jo kanskje sånn 15-20 meter. Det basketaket og aktiviteten har skjedd fra døra helt til midten av salen. Da jeg kom inn, så hadde vår bestefar Rafique lagt vedkommende i bakken helt foran i moskeen, som er cirka syv-åtte meter fra der hylsene og blodet var.

– Har han noen kamperfaring?

– Ikke som jeg kjenner til. Da jeg snakket med ham, sa han at ønsket å redde andres liv. Han tenkte ikke på seg selv og reagerte umiddelbart.

Ifølge Mushtaq løp et annet medlem av menigheten ut og slo den siktede i hodet bakfra og skadet ham. Bestefar Rafiq ble også lettere skadet i basketaket.

- Han fikk et stikk i øyet, var det vi kunnes se umiddelbart. Det var en blåveis, som jeg kunne se i går, og det har jo sikkert vært noen slag under basketaket også. Derfor ble han sendt til legevakten, sier Mushtaq.

Han beskriver Rafique som en tynn, eldre kar.

– Det han sier er at det kom plutselig masse krefter, og at han bare måtte ta tak i ham og beskytte. Han husket også New Zealand-episoden

MØTTE PRESSEN: 65-åringen hylles for innsatsen da en mann i 20-årene tok seg inn i en moské i Bærum lørdag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad, VG

