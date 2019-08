GLAD: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lenge bedt Ap om å skifte kurs i disriktspolitikken. Nå mener han å ha blitt bønnhørt. Foto: Solberg, Trond

Jubler over kuvending: - Hva var det vi sa, Jonas!

Sp-leder og meningsmålings-favoritt Trygve Slagsvold Vedum er blid som en lerke over at Ap og Jonas Gahr Støre nå har trukket støtten til «Nærpolitireformen».

- Hva var det vi sa, Jonas! jubler han.

Støre lente seg på Frp

- Det lurere å lene seg på Sp, enn å lene seg på Frp og Høyre. Det er moralen i denne historien for Ap, sier Vedum til VG.

Lørdag gikk Støre ut i VG og varslet om Aps store kuvending.

Han har ikke lagt skjul på at han har vært svært kritisk til Ap valgte å inngå kompromiss om ny politireform i Stortinget i juni 2015.

Burde forstått

Vedum mener Støre allerede dengang burde ha forstått hva han var med på.

- Vi sa jo dette tidlig i 2015. At reformen Ap, Frp og Høyre da stemte gjennom, ville føre til nettopp det som har skjedd: Det var aldri noen tvil om at dette ville bli mer sentralisering, mindre forebyggende arbeid, mindre politi i nærmiljøet og mer byråkrati. Det argumenterte vi kraftig med da, sier Vedum.

SNUDDE: Ap-leder Jonas Gahr Støre hevder det er Regjeringens dårlige oppfølging av politireformen som har gjort det nødvendig for Ap å trekke støtten. Foto: Solberg, Trond

- Og vi ble nesten forsøkt umyndiggjort, også av Ap: Hvor gamle er dere, liksom, som kan mene dette her? Hvor gammeldagse er ikke dere som ikke ser at sentralisering er svaret? De som har vært motstandere eller hatt et annet syn på sentralisering er blitt stemplet som umoderne folk som ikke har fulgt med timen. Som en stempling. I stedet for å ha respekt for at det er ulike syn. Det tror jeg skaper mye irritasjon, sier Vedum.

Målings-suksess

På VGs siste meningsmåling for kommunevalg på torsdag, oppnådde Sp hele 14,4 prosent.

En vesentlig del av Sps fremgang tilskrives Vedums vedvarende og knallharde motstand mot «Nærpolitireformen», som også KrF og Venstre til slutt stemte for.

– Vi var også veldig kritiske til at man skulle gi beslutningsmyndighet fra politisk nivå i departementet, og til politidirektøren, som var ett av de viktigste grepene i reformen. Man skulle liksom fjerne det politiske ansvaret for politikerne ved justisministeren og Regjeringen. Det støttet dessverre både Ap, Frp og Høyre. De syntes det var godt grep. Og så ser vi resultatet av det nå, sier Vedum.

– Glade

Sp står sammen med Ap og SV om det såkalte rødgrønne alternativet til dagens Solberg-regjering. Men uenigheten med Ap i politi-politikken har vært et gnagsår.

– Vi er selvfølgelig glade for at Ap nå ser at det å støtte denne reformen var galt. Ap valgte å gjøre det samme i «Forsvars-forliket». Nå ser vi uroen i Nord-Norge rundt for eksemepel flyttingen av Bell-helikopterne og nedleggelsen av Andøya. Det samme gjelder universitets- og høyskolepolitikken i nord. Diskusjonen om NAV. I alle de store reformene valgte Ap å støtte Regjeringen, tordner han.

Ikke redd

– Du er ikke redd for at Jonas og Ap skal begynne å ta stemmer fra Sp nå da?

- Nei, jeg er bare glad for at de tør å være ærlige på at de skifter standpunkt. Det er kjempebra. Så får vi håpe at de følger det opp i praksis, også når det skal stemmes i Stortinget, ikke bare i retorikken. For i praksis har Ap hatt en veldig stor tro på stordrifts-tenkning, sier Vedum.

I Høyre er man derimot svært lite glad for Støres utspill.

UEKTE: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener Støre burde vært modig og stått opp for en upopulær politikk som likevel er riktig. Foto: Frode Hansen

Peter Frølich er justispolitisk talsperson i Høyre og 2. nestleder Stortingets justiskomité:

Aldri ekte støtte

– Ap har aldri gitt ekte støtte til politireformen. De har benyttet enhver anledning til å skape misnøye. Det finnes mange gode resultater fra hele politi-Norge, men Ap har aldri sagt et positivt ord om dette i media. Å endre politiet var helt nødvendig. Støre kunne vært modig og stått opp for upopulær, men riktig politikk. Det enkleste er å klage og late som han hadde gjort dette helt annerledes. Det hadde han selvsagt ikke, sier Frølich, og presiserer:

– Reformen har gjort det mulig å ansette 2800 nye ansatte i politiet, etterforske saker bedre, og rykke ut raskere mange steder. Det hopper Ap galant over. 90 prosent av reformen har vært en suksess, men noen ting må justeres. Det skal vi gjøre i Stortinget nå i høst.

