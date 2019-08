NEKTES: Rasmus Paludan får ikke delta i et arrangement på Litteraturhuset. Foto: Harald Henden

Litteraturhuset stenger døren for rasismedømt danske

Litteraturhuset i Oslo har valgt å ikke leie sine lokaler til Selvstendighetspartiet, etter det ble kjent at den kontroversielle høyrenasjonalisten Rasmus Paludan var ventet under arrangementet.

Det opplyser Litteraturhuset i en melding på sin hjemmeside.

Der står det at Selvstendighetspartiet i utgangspunktet hadde opplyst at de skulle avholde en pressekonferanse, men at Litteraturhuset mandag fikk vite at det var snakk om et møte med Rasmus Paludan.

Dette gjorde at Selvstendighetspartiet ikke fikk lov til å avholde sitt arrangement likevel.

Rasmus Paludan, som i juli ble dømt til 14 dagers betinget fengsel for rasistiske utsagn, ifølge blant annet danske TV2, leder det danske partiet Stram Kurs.

VG møtte Paludan før det danske folketingsvalget i juni: Les saken her.

– Viktig med ytringsfrihet

Litteraturhuset bedyrer at ytringsfrihet er et av deres viktigste formål, og at de åpner for debatter i et vidt spekter av politiske ytringer. «Diskusjon og samfunnskritikk er ikke bare ønskelig, men helt nødvendig for et demokratisk samfunn», heter det i meldingen.

Likevel understreker de at «truer eller sjikanerer enkeltmennesker, eller i ord eller bilder utleverer deres privatliv eller fremmer grovt hat overfor minoriteter» ikke er tillatt etter norsk lov. Derfor forbeholder de seg retten til å avvise leieforhold med organisasjoner som ikke respekterer dette.

Litteraturhuset drives av Stiftelsen Litteraturhuset, som igjen ble startet av Fritt Ord.

Nesten folkevalgt

Det var bare så vidt at Paludan ikke ble valgt inn i det danske Folketinget i juni. Ifølge Avisen.dk manglet hans parti kun 7.500 stemmer for å få inn én representant.

Dette altså til tross for at Paludan er dømt for å komme med rasistiske ytringer i en video, der han blant annet sier at afrikanere har for lavt kognitivt funksjonsnivå til å styre en nasjon.

Partiet hans vil også forby islam, og kaste alle muslimer ut av Danmark.

– Slik demagogi er samfunnsødeleggende og Litteraturhuset ønsker ikke å bidra til å spre den ytterligere. For å være helt tydelig: Paludan er ikke velkommen til å snakke på Litteraturhuset, og vi tillater ikke leie hos oss til gjennomføring av et slikt arrangement, avslutter Litteraturhuset i sin melding.

