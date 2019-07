HETT: Nesbyen innehar fortsatt norsk varmerekord med 35,6 grader. Foto: Brian Cliff Olguin

Rekordtangering ble underkjent

I helgen tangerte Laksfors i Grane kommune i Nordland den høyeste temperaturen noensinne målt i Norge, med 35,6 grader. Nå er målingen underkjent.

Det betyr at det fortsatt er Nesbyen i Nes kommune i Buskerud som innehar varmerekorden. Det var NRK som først meldte om den ugyldige tangeringen.

Meteorologisk institutt bekrefter på Twitter at målingen ble underkjent etter å ha blitt undersøkt nærmere. Problemet var plasseringen av målestasjonen.

– Vi så nærmere på bilder og flyfoto, og oppdaget at det er for mye grus og vegetasjon for nærme temperatursensoren. Det vil påvirke målingene, sier direktør for observasjon og klimatjenester ved Meteorologisk institutt, Cecilie Stenersen, til VG.

Ordfører i nesten-rekordholderen Grane kommune, Bjørn Ivar Lamo (Ap), erkjenner overfor VG at det er litt skuffende.

– Det er jo det, når man er så nært. Men vi er i hvert fall varmest i Nord-Norge, og det tar vi med oss, sier Lamo på telefon til VG, på vei hjem fra ferie.

– Som en kuriositet er dette artig, og det blir litt omtale og respons ut av det. Men Nesbyen er et sted der det er varmt hvert år, og da er det greit at de får fortsette å ha rekorden, sier Lamo i god sportsånd.

BLIR STÅENDE: Mandag fikk Nes-ordfører Tore Haraldset (t.v) vite at varmerekorden i Nesbyen blir stående. Til høyre: Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo. Foto: Privat

Nes-ordfører: – Best å ha en rekord alene

Når VG kontakter ordfører Tore Haraldset (Ap) i Nes kommune mandag, har han nettopp mottatt nyheten om at varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader blir stående.

– Det var litt rart, for nå hadde jeg slått meg til ro med at vi skulle dele rekorden med en annen kommune. Men det er klart at det alltid er best å ha en rekord alene.

– Er det litt rivalisering mellom kommunene når det kommer til sånne rekorder?

– Det er litt intern rivalisering, men det synes jeg bare er hyggelig. Det skal være litt konkurranse.

Haraldset legger til at innbyggerne i kommunen er godt vant.

Den siste tiden har de hatt flere dager hvor gradestokken har krøpet over 30 varmegrader.

– Det har gitt fine bademuligheter, sier ordføreren.

