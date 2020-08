Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget bekrefter at EØS-retten har blitt feilpraktisert i trygderettsskandalen, men utvalget er uenige om hvor langt tilbake praksisen går.

Utvalget retter kritikk mot samtlige involverte organer i saken.

– Hovedansvaret ligger hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, sier utvalgsleder Finn Arnesen, som understreker at saken kunne sett helt annerledes ut om bare ett av organene hadde sett feilen.

«Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte», heter det i utredningen.

Arnesen legger til at utredningen ikke er enstemmig: Flertallet mener at jusen på området har vært den samme siden 1994. Mindretallet har et annet syn, og ser på 2012 som et viktig tidspunkt i denne saken.

Fakta: Dette er NAV-skandalen En feiltolkning av EØS-regelverket førte til at folk ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Feilen har rammet de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994.

En forordning er en EU-lov lov (en rettssak) som får bindende virkning i medlemsstatene.

Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1994, var det forordning 1408/71 som lå til grunn for koordinering av offentlige trygdeordninger i EU.

Senere i 2012, ble en ny trygdeforordning tatt inn i norsk lov. Det var forordning 883/2004, og det er denne forordningen NAV har forklart at de har tolket feil. Vis mer

I rapportens konklusjon skriver utvalget blant annet følgende: «Fravær av kritisk tenkning, god organisering, og opptreden i samsvar med det ansvar de ulike organer har, har medført at EØS-rettens betydning har befunnet seg i blindsonen til nær sagt alle involverte. Resultatet er at enkeltmennesker urettmessig har fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag».

Om NAV spesielt skriver utvalget at «mangel på kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning synes å ha preget det praktiske gjennomføringsarbeidet med trygdeforordningene i etaten».

– Det er en systemsvikt der nær samtlige instanser har sviktet på dette området. Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til alle berørte, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta: Overordnede anbefalinger etter granskingen Departementet må redegjøre grundig for EØS-rettslige føringer av betydning for anvendelsen av loven i forarbeider til forslag om endring av folketrygdlovens regler

Juridisk forskning og undervisning må i langt større grad ta inn over seg at EØS-rett ikke bare er et eget rettsområde, men også en integrert del av andre rettsområder

Den EØS-rettslige kompetansen sentralt i Nav må styrkes

Nav må sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår som en integrert del av utarbeidelse av rundskriv og andre retningslinjer og i behandlingen av enkeltsaker

Det må utvikles en forvaltningskultur i Nav der kommunikasjonen mellom avdelinger og linjer er god, slik at endringer i praksis raskt kan manifestere seg i hele etaten

Den EØS-rettslige kompetansen i Trygderetten må styrkes

Trygderetten bør etablere effektive tiltak for kunnskapsdeling internt for å sikre likebehandling og rettssikkerhet for brukerne

Trygderetten bør ha systemer for å reagere når Nav ikke følger opp prinsipielle kjennelser Vis mer

Finn Arnesen leder granskingsutvalget for trygderettsskandalen.

Knusende dom

Stortingsrepresentant og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Freddy André Øvstegård, kaller rapporten en «knusende dom».

– Denne krisen er i realiteten enkel å løse. De som trenger hjelp, må få det, men regjeringen haler ut tiden og holder igjen. Vi krever en løsning for dem som er rammet av denne skandalen umiddelbart, sier Øvstegård til VG.

Det er nesten et år siden det først ble kjent for NAV og Arbeids- og sosialdepartementet at trygdemottagere i årevis kan ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel. Granskingsutvalget som ble satt ned for å undersøke saken, har jobbet med den siden november.

Lederen for utvalget, jusprofessor Finn Arnesen, hadde på forhånd sagt at det ville komme en forklaring på hvorfor feilpraktiseringen skjedde, og hvorfor den foregikk så lenge.

– Våre undersøkelser viser at det ikke er mange som har noe særlig å være stolte av i denne saken, sa Arnesen til NTB på fredag.

Da utvalget leverte sin første delrapport i mars, konkluderte de med at det ikke holdt å se på på perioden etter at den nye trygdeforordningen ble innført i 2012. EFTAs kontrollorgan, ESA, har varslet at feilpraktiseringen potensielt kan ha gått helt tilbake til 1. januar 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft.

Så langt er 1.643 personer rammet av feiltolkningen. I tillegg har rundt 3.000 fått uriktig avslag på søknader om trygd.

