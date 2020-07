FUNNET I GOD BEHOLD: Trollkjerringa ble funnet flere timer etter at hun forsvant. Her er hun plassert bak i politibilen. Foto: Politiet i Innherred

Trollkjerring på 100 kilo stjålet: – Vi er vant til å hanskes med «troll-tamper»

En trollkjerring med kjevle ble kidnappet i Steinkjer i Trøndelag natt til torsdag, og fraktet til nabobyen Verdal. Der ble hun stående i en fontene ved togstasjonen, før hun ble hentet av politiet.

Louise Krüger

Håkon Kvam Lyngstad

Nå nettopp

– Det skjedde i natt, i tretiden, hvor det var en ungdomsgjeng som hadde kjørt opp en tursti til et turmål, og stjålet en trefigur.

Det sier Stig Viken, innsatsleder i Innherred i Trøndelag til VG.

Åstedet for bortføringen var det lokalt godt kjente turmålet Oftenåsen i Steinkjer. Langs veien opp den 324 meter høye åsen, står nærmere 50 trollfigurer til forlystelse for turgåere.

Trollkjerringa har i to år fått stå i fred på toppen av åsen, men natt til torsdag ble hun brutalt revet ned og fraktet vekk.

– Jeg fikk beskjed i dag om at kjerringa mi var kidnappet, og hadde havnet i Jernbaneparken i Verdal. Det er litt tragisk, ler Joar Kløvjan, som har laget figuren.

Figurskaperen synes det er synd at figurene på åsen ikke får stå i fred, men mistenker ikke ondere hensikter enn «en blanding av spøk og trollskap».

– Hun har vært snill og grei

Kjerringa ble natt til torsdag kjørt til Verdal, tre mil lenger sør, og plassert midt i en vannfontene i sentrum. Der ble hun reddet opp av politiet.

– Vi har fått fisket opp trollkjerringa med kjevle. Hun har vært snill og grei mot oss, sier innsatslederen.

Politiet i Innherred er vant til å hanskes med troll. Heldigvis gjorde ikke kjerringa motstand da hun ble hentet opp.

– Vi er vant til å hanskes med «troll-tamper» og trollkjerringer. Men, som sagt, hun der var rolig. Det var ikke noe problem å få tak i henne.

– Har dere låst trollkjerringa inn på cella?

– Nei, det tok vi oss ikke bryet med. Hun står til tørk i garasjen. Hun står i ro, sier Viken.

FUKTIG NATT: Midt i byens fontene sto kjerringa da hun ble funnet. Nå står hun til tørk i politiets garasje. Foto: Politiet i Innherred

Veier mellom 60 og 100 kg

Asbjørn Mathisen er leder for den frivillige organisasjonen «Oftenåsens Venner». Han forteller at noen gutter hadde overnattet i ei hytte på toppen av åsen natt til torsdag, og ble vekket av at en bil kjørte opp.

– De filmet en gjeng på rundt syv stykker, som hadde kjørt opp med en stor terrengvennlig varebil, forteller han. De må ha kjørt opp baksiden av åsen, som til vanlig er stengt av med en bom.

Det kan ikke bare ha vært lett å få trollet ned fra fjellet. Trollkjerringa veier mellom 60 og 100 kilo, og er ikledd forkle og bluse med dyp utringning. Om kjevlen i hennes høyre hånd skal skremme vekk ivrige turgåere, er usikkert.

– Hun står sammen med en annen figur som skal ønske velkommen til Peilehytta på toppen, hvor det er servering, forteller treskjærer Tor-Odd Elnan til VG. I samarbeid har han og andre entusiaster laget over 90 figurer, hvorav 70 står langs turstien.

TRESKJÆRER: Tor-Odd Elnan fra Steinkjer i treskjæringsverkstedet. Foto: Privat

Akkurat denne figuren er det makkeren hans Joar Kløvjan som står bak, men Elnan forteller at han selv har malt på tre Michelin-stjerne på forkleet hennes. De er på ingen måte utdelt av den franske bildekkprodusenten, erkjenner han.

– Nå er det veldig trivelig at hun kom til rette igjen, men pussig at hun havnet i Verdal. Det er klart vi ikke liker at figurene blir tatt, men det er sånt som skjer, sier Elnan.

Kjerringa er på vei hjem

Mathisen i «Oftenåsens Venner» forteller at Trollkjerringa i likhet med de andre figurene vanligvis står godt skrudd fast i bakken, slik at hun ikke skal velte om barn klatrer på henne.

– Vi har ingen teorier om motiv så langt. Til å begynne med så det ut som tyveri, men nå ligner det langt mer på hærverk, sier Mathisen til VG. Han synes ikke noe om handlingen.

– Jeg synes det er meningsløst at voksne folk ikke har bedre å bruke tida på, enn å ødelegge sånt som er til glede for allmennheten.

BARMFAGER: Her er trollkjerringa da hun først var ferdig utskjært med forkle, kjevle og mer. Foto: Privat

Innsatsleder Viken i Innherrad forteller at politiet nå har fått vite hvem som står bak. Det er seks ungdommer.

– De har lagt seg flate.

Ungdommene og Asbjørn Mathisen, representant for Oftenåsens venner har nå inngått en avtale om å levere kjerringa tilbake.

– De er nå på tur til Steinkjer med trollkjerringa bak i bilen for å sette den der den hører hjemme.

Publisert: 23.07.20 kl. 19:25

Mer om Steinkjer Verdal Tyveri Troll Trøndelag

Fra andre aviser