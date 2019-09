TILTALT: Rettssaken mot den tidligere advokaten Amir Mirmotahari startet tirsdag morgen. Han anklages for en rekke alvorlige forhold. Foto: Tore Kristiansen

Tiltalt eks-advokat nekter skyld for nesten alt

OSLO TINGHUS (VG) Amir Mirmotahari erkjenner kun skyld for forhold knyttet til økonomisk kriminalitet – samt ett brudd på taushetsplikten som advokat. Han nekter for alt som har med planer om drap og kidnapping.

Nå nettopp







Hele elleve ganger svarte den tidligere advokaten «nei» da påtalemyndigheten leste opp den seks sider lange tiltalen.

Amir Mirmotahari (42) nekter konsekvent straffskyld for de alvorligste forholdene i tiltalen.

42-åringen er blant annet tiltalt for drapsforbund (planer om drap), kidnappingsforbund mot et voldtektsoffer, motarbeiding av rettsvesenet og påvirkning av vitner.

Les VG-dokumentaren: Advokaten og torpedoen

les også Advokat tiltalt for drapsplaner

Jobber som kontormedarbeider

– Vi skal behandle straffbare forhold som stort sett har funnet sted i tilknytning til hans advokatpraksis, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen i sal 250 i Oslo tingrett.

Den tidligere advokaten fremsto som offensiv og kampklar da han møtte i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Ikledd en svart dress og hvit skjorte, fortalte han journalistene at han ikke ønsket å bli tatt bilde av i rettssalen.

– Kontormedarbeider, svarte Amir Mirmotahari på spørsmål om nåværende yrke.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen har tatt ut tiltalen mot den tidligere advokaten og er aktor i rettssaken. Foto: Frode Hansen

Betalte hundretusener til utpressere

42-åringen erkjenner straffskyld for økonomisk utroskap mot tre selskaper – to av dem advokatfirmaer – som han hadde tilknytning til. Ved bruk av fiktive fakturaer ble nesten 750.000 kroner utbetalt til personer som skal ha brukt torpedo-lydopptaket til å presse ham for penger.

Les VGs avsløring: Jakten på utpresserne

FIKTIVE FAKTURAER: Her er to av fakturaene som er knyttet til utbetalingen av de nesten 750.000 kronene. Disse pengene gikk ut av eiendomsselskapet Dampskipsbryggen i Fredrikstad, som Amir Mirmothari tidligere styrte. Foto: Privat

Videre erkjente han straffskyld for brudd på bokføringsloven og momsloven – begge forholdene er knyttet til utbetalingen av pengene til utpresserne.

Han erkjente også straffskyld for ett brudd på taushetsplikten som advokat. Ifølge tiltalen skal han ha vist frem et bilde av voldtektsofferet til en utpekt torpedo på advokatkontoret sitt i mai 2015.

Dette forholdet er knyttet til det mye omtalte torpedo-lydopptaket.

FORSVARERTEAM: Advokatene Anders Brosveet (t.v.), Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen er forsvarerne til Amir Mirmotahari. Foto: Frode Hansen

VG-avsløring i 2016

Saken mot Amir Mirmotahari startet etter at VG i juni 2016 avslørte at han spurte en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Hele møtet ble tatt opp på lyd.

På det aktuelle tidspunktet var den tidligere advokaten forsvareren til voldtektsmannen. På lydopptaket kommer det frem at Amir Mirmotahari øynet en mulighet for at klienten hans kunne slippe straff.

– De har sagt at hvis hun ikke stiller opp, så henlegger de hele saken. Så hvis dama ikke stiller, så blir det ikke noen rettssak, sier Mirmotahari på lydopptaket.

Tiltalt for vitnepåvirkning

Dagen etter VGs avsløring 15. juni 2016, ble den tidligere advokaten pågrepet av politiet. Senere har saken bare vokst og vokst – og politiet fortsetter den dag i dag å etterforske flere forhold mot Amir Mirmotahari.

Det er foreløpig uklart hva som kommer ut av den pågående etterforskningen.

Han ble sittende i varetekt frem til 5. mars 2018, da han ble løslatt mot meldeplikt og med forbud mot å kontakte flere vitner i saken.

les også Siktet eks-advokat løslatt fra varetekt

Som VG skrev tidligere tirsdag, er 42-åringen likevel tiltalt for å ha brutt dette forbudet opp mot et nøkkelvitne i saken. Ifølge tiltalen skal han ha kommet med flere uttalelser som kan oppfattes som truende mot nøkkelvitnet.

Amir Mirmotahari nekter straffskyld dette forholdet.

Etter planen skal Oslo tingrett tirsdag få høre statsadvokatens innledningsforedrag, før Amir Mirmotaharis forsvarerteam fra Advokatfirmaet Elden – med advokat Anders Brosveet i spissen – legge frem sitt innledningsforedrag onsdag.

Den tidligere advokatens forklaring vil trolig ikke starte før i neste uke.

Rettssaken skal vare helt frem til 1. november, ifølge tidsplanen.

Publisert: 03.09.19 kl. 10:32







Mer om